Un hombre murió ahogado en un camping de Luján de Cuyo

El hecho se produjo este sábado en El Carrizal. La víctima fue encontrada en la pileta del camping. Intentaron reanimarlo, sin éxito.

Un hombre de 30 años falleció ahogado este sábado por la tarde en una pileta del camping El Barco, uno de los que se encuentra en el perilago del dique El Carrizal en Luján de Cuyo.

La víctima fue identificada como Omar Zacarías Chávez, quien tendría domicilio en Santiago del Estero.

El hecho ocurrió alrededor de las 16, cuando la víctima fatal fue encontrada en la pileta del lugar. Según relataron testigos, el hombre había acudido al camping a pasar el día junto a amigos, quienes en un momento lo perdieron de vista. Tras buscarlo, lo hallaron sumergido en una pileta de unos tres metros de profundidad.

Las personas presentes lo retiraron del agua e iniciaron maniobras de RCP, mientras aguardaban la llegada del personal policial y médico. Los efectivos continuaron con la reanimación al llegar, hasta que el Servicio de Emergencias Coordinado acudió y ya confirmó el fallecimiento.