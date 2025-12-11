Video: una esquina de la Quinta Sección, desbordada por pérdidas de agua

En la intersección de Paso de Los Andes y Sobremonte, en la Quinta Sección, una pérdida de agua hace brotar agua desde ambos lados de la esquina.

La pérdida afecta simultáneamente a Sobremonte y Paso de Los Andes.

La postal llamó la atención de quienes circulaban por la Quinta Sección. En la esquina de Paso de Los Andes y Sobremonte, el agua brotaba de manera continua y visible, formando corrientes que avanzaban por ambas calles.

Según vecinos y transeúntes, la pérdida se fue intensificando con el correr de las horas. Lo llamativo es que el agua surge desde dos puntos distintos: uno del lado de Sobremonte y otro sobre Paso de Los Andes, lo que multiplica el caudal y extiende el alcance de la fuga.

pase y mire Una esquina de la Quinta Sección desbordada por pérdidas de agua. Gentileza Mientras tanto, en la zona se mantiene la preocupación por el desperdicio de agua y por el riesgo de que el pavimento se deteriore, por lo que esperan que la reparación llegue pronto para evitar un mayor impacto en la circulación y en el estado de la calzada.