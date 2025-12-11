Video: una esquina de la Quinta Sección, desbordada por pérdidas de agua
En la intersección de Paso de Los Andes y Sobremonte, en la Quinta Sección, una pérdida de agua hace brotar agua desde ambos lados de la esquina.
La postal llamó la atención de quienes circulaban por la Quinta Sección. En la esquina de Paso de Los Andes y Sobremonte, el agua brotaba de manera continua y visible, formando corrientes que avanzaban por ambas calles.
Según vecinos y transeúntes, la pérdida se fue intensificando con el correr de las horas. Lo llamativo es que el agua surge desde dos puntos distintos: uno del lado de Sobremonte y otro sobre Paso de Los Andes, lo que multiplica el caudal y extiende el alcance de la fuga.
Te Podría Interesar
Mientras tanto, en la zona se mantiene la preocupación por el desperdicio de agua y por el riesgo de que el pavimento se deteriore, por lo que esperan que la reparación llegue pronto para evitar un mayor impacto en la circulación y en el estado de la calzada.
Mirá el video de la pérdida de agua en la Quinta Sección