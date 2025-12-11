El SMN mantiene alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes en el país

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) mantiene activas las alertas amarilla y naranja por tormentas para gran parte del norte argentino. En tanto, el sur del país se mantiene bajo aviso por vientos del sector oeste con velocidades que oscilarían entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar en algunos casos los 100 km/h.

Según el organismo nacional, en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y el norte de Santa Fe se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

La situación se vuelve más delicada sobre determinadas áreas de Chaco, Formosa y el norte de Santiago del Estero, donde rige el alerta naranja. Allí las tormentas previstas podrían adquirir características fuertes o incluso severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 milímetros , que pueden ser superados en forma puntual.

Por su parte, las provincias del sur del país estarán este viernes bajo alerta amarilla por vientos. Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del fuego serán afectados por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 100 km/h.

En tanto, la zona de la Meseta de Corpen Aike, de Güer Aike y de Lago Argentino, en la provincia de Santa Cruz, se encuentran bajo alerta naranja. El SMN anticipa que dicha área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 65 y 80 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 110 km/h.

Pronóstico para el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, se esperan jornadas más estables a partir de este viernes. El día se presentará mayormente soleado y sin pronóstico de precipitaciones, con vientos del oeste que impulsarán un rápido ascenso de temperaturas. Las máximas se situarían entre 34 y 35 °C.

Por su parte, el sábado 13 se presentará con tiempo bueno pero muy caluroso sobre la Ciudad de Buenos Aires y los alrededores, con temperaturas unos puntos más altos que el día anterior.

Los cambios llegarían hacia la noche con el ingreso de un frente frío. Con el viento cambiando hacia el sur, no se descartan tormentas aisladas sobre la medianoche y madrugada del domingo. Este fenómeno dará lugar a un marcado descenso de temperaturas, con valores que se mantendrán entre 20 y 25 °C en el día, y lluvias que persistirían hasta la tarde.