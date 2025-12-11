Nueva alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: a qué hora vuelven las intensas lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas para este jueves 11 de diciembre. Se esperan intensas lluvias, posible caída de granizo y ráfagas fuertes , por lo que se recomienda tomar precauciones durante este día.

El alerta oficial detalla que el fenómeno climático afectará a la Ciudad y el Conurbano hasta casi las 21 del jueves. Durante ese lapso se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y precipitaciones acumuladas estimadas entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual.

Durante ese período se esperan tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes , con condiciones que podrían generar complicaciones en la vía pública y el transporte.

Al momento de la última actualización, el clima en CABA presentaba las siguientes condiciones:

Temperatura: 30 °C

30 °C Estado del cielo: despejado

despejado Probabilidad de precipitaciones: 16 %

16 % Humedad: 45 %

45 % Visibilidad: 10 km

10 km Viento: 13 km/h

Si bien el tiempo se mantiene estable, el ingreso de inestabilidad durante la tarde podría provocar un cambio brusco en las condiciones.

Alerta previa emitida por el SMN

Horas antes, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido otra alerta amarilla que se extendía desde el 10 de diciembre a las 09:00 hasta el 11 de diciembre a las 02:59, anticipando un escenario de tormentas similares para el área metropolitana.

En ambos avisos, el organismo remarcó la posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, lo que podría derivar en anegamientos temporarios.

Pronóstico extendido para CABA

El pronóstico para los próximos días indica condiciones de inestabilidad persistente:

Viernes 12 de diciembre: lluvia ligera durante la madrugada (03:00) y la noche (21:00), con nubosidad en aumento.

lluvia ligera durante la madrugada (03:00) y la noche (21:00), con nubosidad en aumento. Sábado 13 de diciembre: algo nublado durante el día y lluvia ligera hacia la noche.

algo nublado durante el día y lluvia ligera hacia la noche. Domingo 14 de diciembre: lluvia moderada por la mañana y precipitaciones leves durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre 16 y 32 grados, con alta humedad y viento variable.