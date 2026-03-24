Alerta por vientos fuertes, con ráfagas de hasta 85 Km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este miércoles 25 de marzo por vientos que afectarían distintas zonas de la provincia.

El inicio del otoño se presenta ventoso en Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por viento para la madrugada de este miércoles 25 de marzo en distintas zonas de Mendoza.

Según el SMN, hay alerta amarilla por viento en Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa: “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h”, indicaron.

alerta miércoles El SMN emitió un alerta por vientos fuertes para este miércoles en Mendoza. Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: remanente de viento Sur en las primeras horas de la mañana, débil, afectando principalmente zona Este. Este fenómeno se mantendrá hasta cerca de las 11:00/12:00 hs.

remanente de viento Sur en las primeras horas de la mañana, débil, afectando principalmente zona Este. Este fenómeno se mantendrá hasta cerca de las 11:00/12:00 hs. Nubosidad: amanece algo nublado en Gran Mendoza y zona Este, despejando progresivamente desde las 11:00 hs. en adelante. Posteriormente, el resto del día permanecerá con cielo despejado en toda la provincia.

amanece algo nublado en Gran Mendoza y zona Este, despejando progresivamente desde las 11:00 hs. en adelante. Posteriormente, el resto del día permanecerá con cielo despejado en toda la provincia. Alta Montaña: tiempo bueno, cielo despejado durante toda la jornada. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este miércoles se espera una jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes del sector sur en la madrugada (por ingreso de sistema frontal). La mínima será de 13ºC y la máxima de 23ºC.