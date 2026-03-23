Alerta mundial de EE. UU.: Advierten por posibles ataques de grupos vinculados a Irán

El Departamento de Estado instó a los ciudadanos estadounidenses en el exterior a extremar precauciones.

El gobierno de Estados Unidos emitió este domingo una alerta de seguridad de alcance global, dirigida a sus ciudadanos en el extranjero. El comunicado oficial, difundido por el Departamento de Estado, surge como respuesta a la escalada de tensiones con Irán y el riesgo de acciones represalias por parte de grupos alineados con Teherán.

Recomendaciones de seguridad para estadounidenses en el exterior La administración estadounidense ha sido enfática en pedir a sus nacionales que mantengan un alto nivel de vigilancia, especialmente en regiones sensibles. Según el reporte publicado por el New York Post, el aviso oficial señala:

“El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Medio, que extremen las precauciones. Los ciudadanos deben seguir las recomendaciones de las alertas emitidas por la embajada o el consulado más cercano”.

Riesgos en aeropuertos y sedes diplomáticas La alerta no solo se limita a la integridad física de las personas, sino que advierte sobre complicaciones logísticas y ataques a infraestructuras clave:

Interrupciones en viajes: Se prevén cierres periódicos del espacio aéreo que podrían afectar los traslados internacionales.

Sedes diplomáticas: El organismo recordó que las instalaciones oficiales de EE. UU. han sido blanco de ataques incluso fuera de la zona de conflicto directo.

Ampliación de objetivos: El gobierno advirtió que grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses estadounidenses o lugares frecuentados por sus ciudadanos en cualquier parte del mundo. Tensión militar y amenazas a destinos turísticos El contexto de esta alerta está marcado por las recientes declaraciones de Abolfazl Shekarchi, portavoz militar iraní. El alto mando lanzó una dura advertencia el pasado viernes, sugiriendo que podrían registrarse ataques en destinos turísticos occidentales debido a la fricción actual entre Estados Unidos, Israel e Irán.