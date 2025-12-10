El SMN anticipa alertas por tormentas y el ingreso de un frente frío el fin de semana

El SMN mantiene alertas por tormentas en el norte y centro del país, y por vientos intensos en el sur, en la antesala del cambio térmico del fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este jueves alertas amarilla y naranja por tormentas de distinta intensidad en varias provincias del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este jueves alertas amarilla y naranja por tormentas de distinta intensidad en varias provincias del norte y sur del país que se extenderán durante el fin de semana con el ingreso de un frente frío que hará disminuir las elevadas temperaturas registradas en los últimos días.

Según el organismo nacional, las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y parte de Misiones se encuentran bajo alerta amarilla. En esas áreas pueden darse episodios de lluvia intensa en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que rondarán los 80 km/h, con acumulados previstos entre 20 y 50 milímetros, valores que podrían superarse en forma puntual.

En paralelo, otras regiones del NOA y del centro-norte del país aparecen bajo alerta naranja, lo que implica un riesgo meteorológico mayor. Allí, el SMN anticipa tormentas localmente severas, con ráfagas que podrían aproximarse a los 90 km/h, abundante caída de agua en lapsos breves, actividad eléctrica destacada y granizo. En estos sectores, los acumulados de lluvia oscilarán entre los 40 y 60 milímetros, aunque no se descartan valores superiores.

mapa_alertas (31) Tormentas también en el sur del país Mientras tanto, el SMN también lanzó una advertencia en el extremo sur del país. La Patagonia central y austral aparece dividida entre alertas amarillas y naranjas por vientos muy fuertes del oeste, con intensidades que irán desde los 50–70 km/h y ráfagas superiores a 90 km/h en los sectores de aviso moderado, hasta velocidades que podrían alcanzar los 80 km/h y ráfagas extremas por encima de los 110 km/h en las áreas más comprometidas.

Ese escenario ventoso en la Patagonia está asociado al avance del sistema frontal que, entre viernes y sábado, impulsará un enfriamiento marcado. Si bien el sábado se registrarán nuevamente temperaturas extremas en la franja central —por encima de los 35 °C en ciudades como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires— la llegada de tormentas marcarán el inicio del cambio de aire.