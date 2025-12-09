Lluvias intensas en Buenos Aires: hasta cuándo habrá mal tiempo según el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias continuarán en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuándo mejorará el clima?
Este martes, la tormenta azota a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Conurbano bonaerense desde temprano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las lluvias y chaparrones intermitentes permanecerán durante toda la jornada. Conocé hasta cuándo durará la lluvia, según el pronóstico extendido.
La jornada de este martes comenzó con cielo cubierto, temperaturas templadas y lluvias intermitentes. En tanto, la temperatura mínima registrada fue de 20° y la máxima alcanzaría los 25°. Se prevé una probabilidad de chaparrones entre el 40% y el 70% tanto en la mañana como en la tarde, con vientos del sector este que soplarán a velocidades de entre 23 y 31 km/h. Por otra parte, las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h durante el día.
Te Podría Interesar
Hacia la noche, el panorama climático mejorará levemente. Se estima que la probabilidad de precipitaciones disminuirá hasta el 10%, con cielo parcialmente nublado. La temperatura rondará los 21° y el viento cambiará al noreste, con una intensidad entre 7 y 12 km/h, aunque con ráfagas que podrían mantenerse cercanas a los 50 km/h.
Pronóstico extendido: cómo estará el clima en Buenos Aires en los próximos días
El SMN también brindó detalles del pronóstico extendido para los próximos cinco días, en los que predominarán las nubes y el aumento paulatino de las temperaturas máximas:
- Miércoles 10 de diciembre: la mínima será de 19° y la máxima alcanzará los 28°. Se espera cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una baja probabilidad de lluvias (hasta el 10%). El ambiente se mantendrá húmedo y sin grandes variaciones térmicas.
- Jueves 11 de diciembre: la temperatura mínima será de 20° y la máxima ascenderá hasta los 31°. Se espera cielo parcial a mayormente nublado hacia la tarde y noche. Las probabilidades de lluvia se mantendrán bajas, con valores similares a los del miércoles, en torno al 10%.
- Viernes 12 de diciembre: se prevé una madrugada con cielo ligeramente nublado y una mínima de 21°. Hacia la tarde, el clima estará algo nublado y la temperatura máxima será de 33°, convirtiéndose en el día más caluroso de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
- Sábado 13 de diciembre: la mínima será de 22° y la máxima de 32°. El cielo estará parcialmente nublado y se estima una probabilidad de lluvias de hasta un 10% hacia la tarde y la noche. Las condiciones seguirán siendo cálidas y algo inestables.
- Domingo 14 de diciembre: el cierre de la semana presentará una leve baja en las temperaturas, con una mínima de 19° y una máxima de 27°. El cielo estará mayormente nublado y se mantendrán las bajas probabilidades de precipitaciones, en torno al 10%.
Viento, humedad y nubosidad: los factores dominantes
Durante toda la semana, el viento será un factor importante. En especial este martes, cuando se esperan ráfagas de hasta 50 km/h. El patrón de vientos del este y noreste, sumado a la humedad reinante, mantendrá el cielo cubierto y la sensación térmica elevada, especialmente a partir del jueves.
Recomendaciones por la tormenta en Buenos Aires
Ante la continuidad de lluvias durante este martes, se sugiere:
- Circular con precaución por calzadas mojadas.
- Evitar sacar residuos que puedan obstruir desagües pluviales.
- Protegerse en lugares cubiertos en caso de ráfagas intensas.