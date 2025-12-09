Lluvias intensas en Buenos Aires: hasta cuándo habrá mal tiempo según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias continuarán en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuándo mejorará el clima?

El pronóstico del SMN anticipa tormentas fuertes y lluvias intensas en gran parte de Argentina este domingo.

Este martes, la tormenta azota a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Conurbano bonaerense desde temprano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las lluvias y chaparrones intermitentes permanecerán durante toda la jornada. Conocé hasta cuándo durará la lluvia, según el pronóstico extendido.

La jornada de este martes comenzó con cielo cubierto, temperaturas templadas y lluvias intermitentes. En tanto, la temperatura mínima registrada fue de 20° y la máxima alcanzaría los 25°. Se prevé una probabilidad de chaparrones entre el 40% y el 70% tanto en la mañana como en la tarde, con vientos del sector este que soplarán a velocidades de entre 23 y 31 km/h. Por otra parte, las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h durante el día.

Hacia la noche, el panorama climático mejorará levemente. Se estima que la probabilidad de precipitaciones disminuirá hasta el 10%, con cielo parcialmente nublado. La temperatura rondará los 21° y el viento cambiará al noreste, con una intensidad entre 7 y 12 km/h, aunque con ráfagas que podrían mantenerse cercanas a los 50 km/h.

lluvia pronostico tormenta lluvias Las provincias afectadas son el norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, el sur de Santa Fe, Corrientes, San Luis, La Pampa, San Juan, La Rioja, Córdoba y Santiago del Estero. Juan Mateo Aberastain/MDZ Pronóstico extendido: cómo estará el clima en Buenos Aires en los próximos días El SMN también brindó detalles del pronóstico extendido para los próximos cinco días, en los que predominarán las nubes y el aumento paulatino de las temperaturas máximas:

Miércoles 10 de diciembre: la mínima será de 19° y la máxima alcanzará los 28°. Se espera cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una baja probabilidad de lluvias (hasta el 10%). El ambiente se mantendrá húmedo y sin grandes variaciones térmicas.

