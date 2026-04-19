Pronóstico en Mendoza: alertas por lluvias y nevadas en alta montaña en un lunes frío e inestable

El pronóstico en Mendoza para este lunes anticipa una jornada marcada por alertas meteorológicas por nevadas y lluvias , en un contexto de tiempo frío e inestable. La máxima será de 17° y la mínima de 7°, según organismos oficiales.

De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas , el día se presentará mayormente nublado, con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este y precipitaciones aisladas en distintos puntos de la provincia.

En la misma línea, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) también prevé condiciones inestables, con lluvias aisladas y temperaturas bajas para la época.

En la zona cordillerana, en tanto, se esperan nevadas, lo que podría complicar la circulación en sectores de alta montaña.

El SMN emitió alertas de nivel amarillo y naranja para distintos sectores de Mendoza durante este lunes.

En la cordillera de Malargüe y San Rafael, rige una alerta por nevadas persistentes, algunas de variada intensidad. Se estiman acumulaciones de entre 15 y 40 centímetros, aunque en sectores más afectados podrían alcanzar entre 50 y 90 centímetros durante el período de alerta.

2026-04-19 21_19_09-_ Servicio Meteorologico Nacional. — Mozilla Firefox Así muestra a Mendoza el sistema de alertas tempranas del SMN. SMN.

En zonas más bajas, las precipitaciones podrían darse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

Por otro lado, en la zona baja de Malargüe se mantiene una alerta por lluvias persistentes, con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Advertencia de Defensa Civil por inestabilidad en cordillera

Las recomendaciones ante una alerta por tormentas Conocé qué tenés que hacer.

Desde Defensa Civil advirtieron que continúa la inestabilidad en la cordillera de Malargüe y San Rafael, con nevadas durante la noche y la madrugada del lunes.

Ante este escenario, recomendaron extremar precauciones, especialmente para quienes deban circular por zonas de montaña, debido a la posible acumulación de nieve y la reducción de visibilidad.