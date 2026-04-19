Pronóstico en Mendoza: alertas por lluvias y nevadas en alta montaña en un lunes frío e inestable
El pronóstico en Mendoza anticipa una jornada con precipitaciones aisladas y nevadas en cordillera. Rigen alertas por inestabiidad en distintos sectores.
El pronóstico en Mendoza para este lunes anticipa una jornada marcada por alertas meteorológicas por nevadas y lluvias, en un contexto de tiempo frío e inestable. La máxima será de 17° y la mínima de 7°, según organismos oficiales.
Pronóstico en Mendoza: frío, nubosidad y precipitaciones
De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas, el día se presentará mayormente nublado, con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este y precipitaciones aisladas en distintos puntos de la provincia.
En la misma línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también prevé condiciones inestables, con lluvias aisladas y temperaturas bajas para la época.
En la zona cordillerana, en tanto, se esperan nevadas, lo que podría complicar la circulación en sectores de alta montaña.
Alerta meteorológica en Mendoza: nevadas persistentes y lluvias
El SMN emitió alertas de nivel amarillo y naranja para distintos sectores de Mendoza durante este lunes.
En la cordillera de Malargüe y San Rafael, rige una alerta por nevadas persistentes, algunas de variada intensidad. Se estiman acumulaciones de entre 15 y 40 centímetros, aunque en sectores más afectados podrían alcanzar entre 50 y 90 centímetros durante el período de alerta.
En zonas más bajas, las precipitaciones podrían darse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.
Por otro lado, en la zona baja de Malargüe se mantiene una alerta por lluvias persistentes, con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.
Advertencia de Defensa Civil por inestabilidad en cordillera
Desde Defensa Civil advirtieron que continúa la inestabilidad en la cordillera de Malargüe y San Rafael, con nevadas durante la noche y la madrugada del lunes.
Ante este escenario, recomendaron extremar precauciones, especialmente para quienes deban circular por zonas de montaña, debido a la posible acumulación de nieve y la reducción de visibilidad.