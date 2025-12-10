Alerta por tormentas, ráfagas de hasta 80 Km/h y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas "de variada intensidad" para este jueves. Se espera que baje la temperatura.

Continúan las condiciones de inestabilidad en la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este jueves 11 de diciembre por tormentas de variada intensidad en distintas zonas de Mendoza. Además, se anuncia viento Zonda “moderado” en el sur provincial.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, además de General Alvear y San Rafael: “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h”, indicaron.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: viento Zonda moderado afectando Malargüe y Sur de Malargüe, con velocidades cercanas a 40 km/h, desde las 13 hasta las 22. Luego del fenómeno, debido al desarrollo de tormentas, se registrará circulación de viento oeste a este en la zona Este, principalmente entre las 20 y las 23, con intensidad moderada.

amanece inestable con probabilidad de lluvias en zona Este, Gran Mendoza y Norte del Valle de Uco. Hacia media mañana mejora en zona Este, pero persiste la inestabilidad en el Oeste del Gran Mendoza. Desde las 16 se espera convección que se inicia en la zona Sur y se extiende luego al Valle de Uco, con precipitaciones de variada intensidad y posibilidad de granizo en forma aislada, especialmente en el Valle de Uco. Las tormentas podrían extenderse hasta la medianoche. Alta Montaña: seminublado en la parte Norte y Centro durante la mañana. A partir de las 12, ingreso de mal tiempo con precipitaciones en la parte Norte. Pronóstico para los próximos días En tanto el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia para este jueves una jornada nublada con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste, lluvias y tormentas. La mínima esperada es de 20ºC y la máxima de 30ºC.