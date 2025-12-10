Dengue en Mendoza: qué se espera para este verano y la alerta oficial

Con la llegada de las altas temperaturas, crece la alarma por dengue , la enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente el 50% de la población mundial vive en zonas con riesgo de dengue , y se estiman entre 100 y 400 millones de infecciones anuales.

Tras el brote histórico de dengue, que convirtió a Argentina en el tercer país más afectado de la región en 2024 (después de Brasil y Paraguay), el Gobierno nacional implementó una serie de estrategias para evitar una situación similar en 2025.

La información disponible en el último Boletín Epidemiológico Nacional, indica que el análisis temporal de los casos notificados para el período comprendido entre los años 2022 y 2025, evidencia que, a la última semana de noviembre, se observa un descenso sostenido en el número de casos en comparación con los máximos alcanzados durante las epidemias de 2023 y 2024.

Desde el inicio de la nueva temporada, se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 4916 casos sospechosos de dengue , de los cuales 12 fueron confirmados por laboratorio: dos casos autóctonos en Formosa, cinco casos en la provincia de Buenos Aires, cuatro casos en CABA, y un caso con antecedente de viaje a Cuba.

Dengue

La estrategia de Mendoza contra el dengue

En Mendoza, durante la temporada 2024-2025 no se registraron fallecidos por casos de dengue. Entre agosto de 2024 y julio de este año, en la provincia se notificaron 1.829 casos sospechosos, de los cuales 18 fueron confirmados: 11 se consideraron autóctonos y 7 importados.

Para la nueva temporada, el Ministerio de Salud continuará con el plan integral de prevención, basado en la Estrategia de Gestión Integrada propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS. Sus componentes clave son:

Vigilancia epidemiológica: detección temprana, notificación en tiempo real y análisis de riesgo por departamento.

Manejo integrado de vectores: control de criaderos, vigilancia entomológica y fumigaciones focalizadas.

Medio ambiente y salud: saneamiento, limpieza de espacios públicos, cementerios, gomerías y chatarrerías, y eliminación de recipientes que acumulen agua.

Atención del paciente: capacitación continua del personal de salud, triaje (clasificación de la gravedad y la urgencia de las afecciones), unidades de febriles (áreas circunscriptas a pacientes con posibilidad de estar infectados, para evitar contagios) e insumos garantizados.

e insumos garantizados. Laboratorio: diagnóstico oportuno y vigilancia de serotipos (monitoreo sistemático de las variantes específicas de un patógeno, como virus o bacterias).

Vacunas: estrategia focalizada y progresiva (15 a 39 años) según incidencia. No recomendada en la provincia de Mendoza, por baja incidencia de la enfermedad.

La alerta oficial

El ministro de Salud, Rodolfo Montero, anticipó que prevén otra temporada sin mayores complicaciones en la provincia, siempre y cuando la sociedad continúe con los cuidados correspondientes.

dengue fumigación guaymallén (1).JPG El Gobierno le pide a la población continuar con los cuidados. ALF PONCE MERCADO / MDZ

"Le pedimos a la población que siga cuidándose. Si logramos que la gente tome conciencia como lo hizo el año pasado, manteniendo sus casas limpias, esperamos poder repetir que no tenemos ningún muerto por dengue en Mendoza. Creo que vamos a estar muy bien, pero también depende de los cuidados de la gente", aseguró el funcionario en diálogo con MDZ.

Para combatir el mosquito Aedes aegypti, resulta crucial:

Tapar depósitos de agua.

Mantener boca abajo los recipientes que no sean utilizados.

Cambiar el agua de floreros y bebederos de animales cada tres días.

Tirar latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua.

Limpiar y sacar las malezas del patio.

Mosquito estéril, una estrategia efectiva

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) anunció los resultados en la lucha contra el dengue: los ensayos de liberación de mosquitos machos estériles lograron reducir hasta un 90% de la población silvestre.

En 2024 comenzaron los primeros ensayos de liberación de mosquitos machos estériles en Guaymallén, Godoy Cruz y San Martín. El objetivo inicial fue evaluar una herramienta de control poblacional de insectos plagas, como lo es la técnica del insecto estéril (TIE).

mosquitos dengue mosquito rojo.jpg Liberación de mosquitos estériles en Guaymallén. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Los ensayos se extendieron de marzo a junio de este año para evaluar el desempeño del mosquito estéril frente al macho silvestre, en dos barrios seleccionados de Guaymallén. Los resultados evidenciaron una disminución del 90% de la población silvestre en las áreas intervenidas.

La técnica del insecto estéril (TIE), un método ambientalmente seguro y una alternativa no química para el control de plagas, consiste en criar y esterilizar machos de Aedes aegypti que, al ser liberados, compiten con los machos silvestres por el apareamiento con hembras.

Con el tiempo, esta competencia reduce la población del insecto y, en consecuencia, disminuye el riesgo de transmisión vectorial de virus como dengue, zika o chikunguña.