Mejoran las condiciones en Mendoza, pero hay alerta por Zonda: qué zonas se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este viernes en el sur provincial. Cómo estará el tiempo durante el fin de semana.

Se anuncia la concurrencia de viento Zonda en el sur provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este viernes 12 de diciembre por viento Zonda en el sur de Mendoza. La buena noticia es que, después de varios días, no hay tormentas a la vista en la provincia.

Según el SMN, hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, indicaron.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: desde las 11 hasta la medianoche, viento Zonda en Malargüe, especialmente en la parte Sur del departamento, cordillera Centro y cordillera Sur, con velocidades promedio de 40 km/h. Por otro lado, circulación de viento leve de norte a sur entre las 14 y las 23 principalmente en zonas Este y Sur.

desde las 11 hasta la medianoche, viento en Malargüe, especialmente en la parte Sur del departamento, cordillera Centro y cordillera Sur, con velocidades promedio de 40 km/h. Por otro lado, circulación de viento leve de norte a sur entre las 14 y las 23 principalmente en zonas Este y Sur. Nubosidad: cielo despejado en general. A partir de la medianoche del viernes al sábado se espera leve convección con lluvias aisladas, principalmente en la zona Sur.

cielo despejado en general. A partir de la medianoche del viernes al sábado se espera leve convección con lluvias aisladas, principalmente en la zona Sur. Alta Montaña: cielo despejado durante la jornada. Leve nubosidad a partir de las 2 desde el sábado en adelante. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. Mejoran las condiciones climáticas y se espera una máxima de 34ºC para este viernes.

El sábado en tanto estará caluroso e inestable; vuelven las tormentas hacia la noche y precipitaciones en cordillera. La mínima esperada es de 20ºC y la máxima de 33ºC.