Otro revés de la Justicia contra Edemsa, que tendrá que bonificar a usuarios

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó en los últimos días un recurso extraordinario federal que presentó la empresa distribuidora de energía eléctrica, Edemsa , y confirmó la validez de las decisiones del EPRE ,

Desde el Gobierno señalaron que se "reafirma" la potestad de la Provincia para regular el servicio eléctrico y proteger los derechos de los usuarios, teniendo en cuenta que la causa por la que fue Edemsa a la Justicia tuvo como apuntado al Ente Provincial regulador Eléctrico (EPRE), por la aplicación de sanciones previstas en el contrato de concesión del servicio público de distribución de energía eléctrica.

Mediante esta resolución definitiva, el máximo tribunal provincial dejó firme la sentencia que había validado las actuaciones del EPRE, las cuales rechazaron los recursos administrativos presentados por la distribuidora Edemsa debido al incumplimiento del requisito de pago previo de las sanciones , conforme a lo expresamente establecido en el contrato de concesión.

En su fallo, la Suprema Corte sostuvo que no se configuraba una cuestión federal que habilitara la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al tratarse de un conflicto regido por normas de derecho público local y por el marco regulatorio eléctrico provincial. Asimismo, descartó la existencia de arbitrariedad y afirmó que la decisión cuestionada constituye una derivación razonada del derecho vigente, con adecuada valoración de los antecedentes y circunstancias del caso.

El Tribunal remarcó que el mecanismo de pago previo de las multas para recurrir en sede administrativa fue aceptado voluntariamente por Edemsa al suscribir el contrato de concesión del servicio eléctrico, y posteriormente ratificado mediante acuerdos y normas provinciales. En ese sentido, destacó que este régimen tiene como finalidad resguardar los derechos de los usuarios y garantizar la correcta y continua prestación del servicio público.

Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que con esta decisión, la Justicia de Mendoza "reafirma la potestad regulatoria de la Provincia en materia de servicios públicos esenciales y consolida el rol del EPRE como autoridad de control del servicio eléctrico, fortaleciendo la protección de los usuarios y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las empresas concesionarias".

Sanción millonaria del EPRE a Edemsa

Recordemos que en mayo el EPRE aprobó sanciones contra la distribuidora por un monto superior a los $10.000 millones.

El motivo de estas sanciones fue el apartamiento de los límites en la calidad del servicio eléctrico que presta la principal distribuidora de energía de la provincia.

En los fundamentos de las sanciones, el EPRE aclara que existió un apartamiento en la calidad del servicio y que Edemsa excluyó en el recálculo de indicadores y sanciones los casos de “Fuerza Mayor”.

A su vez, las resoluciones hacen referencia a que la compañía interpuso diferentes demanda ante la Suprema Corte de Justicia objetando las sanciones y que el máximo tribunal de la provincia terminó confirmando las medidas del órgano de control.