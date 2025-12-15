Presenta:

Edemsa anunció cortes de luz en varias zonas de Guaymallén y otros siete departamentos

Habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada, según el cronograma de la empresa de electricidad.

Continúan las tareas de mantenimiento por parte de Edemsa.

Foto: Archivo

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 16 de diciembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Cortes programados para este martes 16/12

Guaymallén

  • En el Carril Viejo a Lavalle, hacia el este de callejón Molina, y adyacencias; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.
  • Entre calles N°7, Pacheco, Grilli Norte, San Miguel y zonas aledañas; Puente de Hierro. De 9.30 a 11.30 h.
  • En calle Ezequiel Tabanera, entre Ferrari y Roque Sáenz Peña. En calle 17 de Agosto, entre Milagros y Tabanera, y adyacencias; Colonia Segovia. De 8.45 a 12.45 h.
  • Entre calles Vélez Sarsfield, Guayaquil, Tucumán, Dorrego y áreas adyacentes; Coronel Dorrego. De 8.30 a 11.30 h.

Las Heras

  • En el callejón Arenas, hacia el norte de calle Lavalle; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.
  • En la Ruta N°7; Penitentes. De 12.00 a 12.30 h.

Luján

  • Entre calles Colombres, República de Siria, Lamadrid, San Martín y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

  • En calle Don Bosco, entre Mitre y loteo Sorbello, y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Proyectadas I156, N°76, N°77 y Canal Pescara. En barrio Unión y Patria y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.
Cortes programados en el Valle de Uco y el sur mendocino

Tupungato

  • Entre calles “N”, Patricias Mendocinas, Echara y Fierro. En el barrio Martín Fierro; Villa Bastías. De 9.00 a 12.00 h.
  • En la Ruta Provincial N°89, hacia el norte de Estancia Las Pircas. En estancias La Alejandra, El Pico, Las Aguaditas, Bella Viña y La Carrera Vivacs del Plata; La Carrera. De 9.30 a 13.20hs.

San Carlos

  • En el Carril Nacional, hacia el norte de barrio El Progreso. De 9.15 a 13.15 h.
  • En calle Corvalán, hacia el sur de El Badén. De 15.30 a 19.30 h.

San Rafael

  • En la localidad de El Sosneado. De 11.00 a 15.00 h.
  • En calle El Chañaral, entre Ortubia y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 8.00 a 12.00 h.
  • Entre calles La Izuelina, Ferrer, Vidal y Doña Damasia; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.
  • Entre calles Belgrano, Deán Funes, Santiago Germano y Vicente López y Planes. De 8.30 a 12.30 h.

Malargüe

  • En las Rutas Nacional N°40 y Provincial N°222. En Complejo Las Leñas, Fundación Ahuekna y Valle de Las Leñas. De 11.00 a 15.00 h.

