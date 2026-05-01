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Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo

Según el cronograma de Edemsa, son tres los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo del fin de semana.

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Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 2 y domingo 3 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, este sábado el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de Tunuyán y San Carlos a lo largo de la jornada. En tanto que en San Rafael se realizarán tareas tanto sábado como domingo.

Cortes de luz programados para este sábado 2/5

Tunuyán

  • En calle Miguel Silva, entre Paso de Los Andes y Agro Exportadora San Ceferino; Los Sauces. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

  • En calle Aguirre, hacia el oeste de Muzaber; El Cepillo. De 15.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • En calle Martínez, entre Los Inquilinos y Hanon; Cuadro Benegas. De 8.30 a 9.30 h.
  • En la intersección de calle La Bodega con Ejército de Los Andes y zonas aledañas; Rama Caída. De 10.30 a 11.30 h.
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Cortes de luz programados para este domingo 3/5

San Rafael

  • Entre calles Las Moreras, El Libertador, Cangallo y Pedro Vargas. De 10.30 a 11.30 h.
  • En calle Marconi, entre Los Inquilinos y Ricardo Mercado; Cuadro Benegas. De 8.30 a 9.30 h.

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