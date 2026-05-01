Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo
Según el cronograma de Edemsa, son tres los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo del fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 2 y domingo 3 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, este sábado el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de Tunuyán y San Carlos a lo largo de la jornada. En tanto que en San Rafael se realizarán tareas tanto sábado como domingo.
Cortes de luz programados para este sábado 2/5
Tunuyán
- En calle Miguel Silva, entre Paso de Los Andes y Agro Exportadora San Ceferino; Los Sauces. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Aguirre, hacia el oeste de Muzaber; El Cepillo. De 15.30 a 18.30 h.
San Rafael
- En calle Martínez, entre Los Inquilinos y Hanon; Cuadro Benegas. De 8.30 a 9.30 h.
- En la intersección de calle La Bodega con Ejército de Los Andes y zonas aledañas; Rama Caída. De 10.30 a 11.30 h.
Cortes de luz programados para este domingo 3/5
San Rafael
- Entre calles Las Moreras, El Libertador, Cangallo y Pedro Vargas. De 10.30 a 11.30 h.
- En calle Marconi, entre Los Inquilinos y Ricardo Mercado; Cuadro Benegas. De 8.30 a 9.30 h.