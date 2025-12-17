Anses: alertan por un supuesto bono de Navidad que es falso y estafan a jubilados

Anses destacó que hay un alarma encendida por un bono de Navidad falso que es una estafa digital. Las advertencias.

En los últimos días se encendieron las alertas entre especialistas y autoridades tras la difusión de un mensaje fraudulento que promete un “Bono Navideño 2025” de 70.000 pesos a través de supuestas comunicaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La estafa se está compartiendo principalmente vía WhatsApp y otras redes sociales, y en realidad se trata de un intento de robo de datos personales y bancarios.

Especialistas en la materia indicaron que el mensaje contiene un enlace engañoso que imita ser oficial, pero redirige a una página no verificada donde se requiere a los usuarios que ingresen información sensible. Esto quiere decir que si recibís un mensaje que indica que vas a cobrar un bono de setenta mil pesos a través de Anses, es falso.

La estafa que simula ser Anses por Navidad Este tipo de estafa virtual tiene como objetivo recolectar datos como número de DNI, CUIL, claves personales o datos bancarios, que luego pueden ser usados para cometer otros delitos, como el vaciamiento de cuentas o la suplantación de identidad.

Anses Este tipo de estafas es común en estas fechas, vinculando a Anses. Shutterstock Desde Anses recuerdan que nunca se solicita información personal o bancaria por WhatsApp, redes sociales, mensajes de texto, llamadas telefónicas o enlaces externos a su sitio oficial, y recomiendan no introducir datos en páginas que no estén vinculadas directamente al organismo.