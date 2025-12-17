Anses: alertan por un supuesto bono de Navidad que es falso y estafan a jubilados
Anses destacó que hay un alarma encendida por un bono de Navidad falso que es una estafa digital. Las advertencias.
En los últimos días se encendieron las alertas entre especialistas y autoridades tras la difusión de un mensaje fraudulento que promete un “Bono Navideño 2025” de 70.000 pesos a través de supuestas comunicaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La estafa se está compartiendo principalmente vía WhatsApp y otras redes sociales, y en realidad se trata de un intento de robo de datos personales y bancarios.
Especialistas en la materia indicaron que el mensaje contiene un enlace engañoso que imita ser oficial, pero redirige a una página no verificada donde se requiere a los usuarios que ingresen información sensible. Esto quiere decir que si recibís un mensaje que indica que vas a cobrar un bono de setenta mil pesos a través de Anses, es falso.
La estafa que simula ser Anses por Navidad
Este tipo de estafa virtual tiene como objetivo recolectar datos como número de DNI, CUIL, claves personales o datos bancarios, que luego pueden ser usados para cometer otros delitos, como el vaciamiento de cuentas o la suplantación de identidad.
Desde Anses recuerdan que nunca se solicita información personal o bancaria por WhatsApp, redes sociales, mensajes de texto, llamadas telefónicas o enlaces externos a su sitio oficial, y recomiendan no introducir datos en páginas que no estén vinculadas directamente al organismo.
¿Cómo evitar caer en fraudes de este tipo?
Especialistas y organismos oficiales instan a la población a:
Verificar siempre la información por los canales oficiales de Anses (sitio web o aplicación Mi Anses).
No compartir ni reenviar mensajes sospechosos, ya que eso contribuye a que se expandan más rápidamente.
No ingresar datos personales en enlaces desconocidos o no verificados.
La advertencia se da en un contexto en el que las estafas a través de internet y redes sociales se multiplican, aprovechando el interés de la población por supuestos beneficios económicos en esta época del año.