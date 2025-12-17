Aguinaldo de Anses: quiénes quedan afuera del pago en diciembre

Anses confirmó el pago del aguinaldo de diciembre y detalló qué beneficiarios lo cobran y quiénes quedan excluidos del Sueldo Anual Complementario.

En diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) liquida el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año, un ingreso esperado por millones de beneficiarios. Sin embargo, no todos los titulares de prestaciones sociales acceden a este pago extra, ya que el aguinaldo alcanza únicamente a jubilaciones y pensiones del sistema previsional.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. En el caso de Anses, se abona de manera automática junto con el haber de diciembre y se deposita en la misma cuenta bancaria, respetando el calendario de pagos vigente según la terminación del DNI.

Quiénes no reciben aguinaldo en diciembre Entre quienes no cobran aguinaldo se encuentran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares, así como quienes perciben la Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad. Tampoco acceden al medio aguinaldo los beneficiarios de programas sociales como Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo) ni quienes reciben el Programa Acompañamiento Social.

En cambio, sí cobran aguinaldo los jubilados y pensionados del sistema previsional. En diciembre, la jubilación mínima asciende a $581.319,39, monto que incluye el haber mensual con aumento, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $479.055,51, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez llegan a $427.923,57. La jubilación máxima, en tanto, se ubica en $3.440.695,38.