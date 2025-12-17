Anses avanza con el calendario de pagos este miércoles 17 de diciembre
La Anses continúa con el calendario de pagos de diciembre y habilita nuevas acreditaciones para jubilados y titulares de asignaciones. El cronograma se mantiene ordenado por terminación de DNI.
El calendario de pagos de Anses suma una nueva jornada este miércoles 17 de diciembre. Con el correr del mes, el organismo sigue acreditando haberes a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, en un esquema que respeta la terminación del Documento Nacional de Identidad y que se extiende de manera progresiva.
En esta fecha, la Anses alcanza a quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo con documentos terminados en 8 y 9. A la vez, también cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo cuyos DNI finalizan en 5, así como quienes reciben la Asignación por Embarazo con documento terminado en 4.
Te Podría Interesar
El cronograma del día se completa con el pago de la Asignación por Prenatal y de la Asignación por Maternidad para beneficiarios con DNI finalizados en 2 y 3. Además, la Anses mantiene activos los pagos de las Asignaciones de Pago Único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento—, que se acreditan sin necesidad de una terminación específica de DNI.
Los aumentos que Anses aplica a las prestaciones en diciembre
En este mes, la Anses aplica un aumento del 2,34% y refuerza los ingresos de los principales grupos. De este modo, la jubilación mínima alcanza los $581.319,39, monto que ya incluye el bono de $70.000 y el medio aguinaldo. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el total a cobrar asciende a $479.055,51, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez llegan a $427.923,57. Por su parte, la pensión para madres de siete hijos también se ubica en $581.319,39, con los refuerzos correspondientes ya incorporados.