Anses avanza con el calendario de pagos este miércoles 17 de diciembre

La Anses continúa con el calendario de pagos de diciembre y habilita nuevas acreditaciones para jubilados y titulares de asignaciones. El cronograma se mantiene ordenado por terminación de DNI.

El calendario de pagos de Anses suma una nueva jornada este miércoles 17 de diciembre. Con el correr del mes, el organismo sigue acreditando haberes a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, en un esquema que respeta la terminación del Documento Nacional de Identidad y que se extiende de manera progresiva.

En esta fecha, la Anses alcanza a quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo con documentos terminados en 8 y 9. A la vez, también cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo cuyos DNI finalizan en 5, así como quienes reciben la Asignación por Embarazo con documento terminado en 4.

El cronograma del día se completa con el pago de la Asignación por Prenatal y de la Asignación por Maternidad para beneficiarios con DNI finalizados en 2 y 3. Además, la Anses mantiene activos los pagos de las Asignaciones de Pago Único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento—, que se acreditan sin necesidad de una terminación específica de DNI.