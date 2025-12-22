Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad: qué dice el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires

Una semana con altas temperaturas y un festejo de Nochebuena y Navidad muy caluroso se espera en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN pronosticó algunas lluvias en la semana, aunque para los festejos navideños se prevé que los termómetros superen los 30 grados.

Este lunes se prevé cielo mayormente nublado a nublado, vientos del sudeste cambiando al este y las marcas térmicas irán de los 22 a los 29 grados.

Para el martes se anuncia cielo nublado a mayormente nublado, vientos del sur rotando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 22 y los 32 grados.

En tanto, el miércoles de Nochebuena se espera cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 26 grados y una máxima de 33, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.

Ya el jueves de Navidad se prevé cielo mayormente a algo nublado, vientos del este cambiando al noreste y las marcas térmicas irán de los 21 a los 29 grados, por lo que será el día más agradable de toda la semana.

El resto de la semana

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado a nublado, vientos del norte rotando al noroeste y los termómetros se ubicarán entre los 22 y los 32 grados.

Por su parte, el sábado se espera cielo nublado a mayormente nublado y vientos del sur cambiando al sudoeste, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 30.

El domingo se aguarda un cielo algo nublado con vientos del este rotando al noreste y marcas térmicas que oscilarán entre los 22 y los 32 grados.