Cuánto cuesta cenar en un restaurante de Mendoza para Navidad o Año Nuevo: precios y menús

A medida que diciembre avanza, en muchos hogares vuelve la clásica pregunta que atraviesa a parejas y familias por igual: “¿Con quién pasamos Navidad ? ¿Con tu familia o con la mía?”. Mientras unos se organizan para recibir en casa, otros eligen evitar la logística y disfrutar de una experiencia gastronómica única en alguno de los restaurantes de Mendoza que preparan cenas especiales para la Nochebuena y el Año Nuevo .

Este año, los precios arrancan desde los $90.000 por persona, con propuestas que incluyen menús de pasos, brindis y, en algunos casos, shows en vivo.

La provincia ofrece una amplia variedad de opciones, desde restaurantes ubicados en plena montaña hasta hoteles cinco estrellas con propuestas de alta cocina. A continuación, un recorrido por algunas de las alternativas más destacadas para la noche del 24 y el 31 de diciembre.

En el camino hacia Vallecitos, Arbequina Restaurante propone una cena de Nochebuena con un menú maridado por vinos de Bodega Staphyle, ideal para quienes buscan celebrar en un entorno natural privilegiado.

El menú comienza con un roll de ave con pimientos ahumados, espinacas y ciruelas acompañado de ensalada Waldorf, maridado con Torrontés. Luego se sirve una entrada de carpaccio de res ahumada con parmesano, oliva extra virgen, alcaparras y limón, acompañada de un Rosé Malbec.

El plato principal es un Filet Miñón envuelto en panceta ahumada, con portobellos, brócolis, tomates cherry y zanahorias baby, maridado con Malbec Reserva. El postre es un cheesecake de frutos rojos, seguido de una mesa dulce con budines, pan dulce, panetón, turrones, mantecol y confites. El brindis incluye una copa de espumante.

El valor de esta propuesta es de $90.000 por persona, e incluye agua con y sin gas y maridaje completo.

navidad (4)

Ciudad de Mendoza: una experiencia de cocina local

En pleno centro mendocino, Ceibo Restaurante presenta su cena de Nochebuena 2025 con un menú que resalta productos regionales y técnicas contemporáneas.

La recepción incluye foie de ave con garbanzo frito y pan ciabatta, acompañado de Famiglia Rosé de Bodega Bianchi. La entrada combina una degustación de quesos Brie y Morbier, embutidos, higos en almíbar, semillas tostadas y empanadas criollas mendocinas con salsa llajua, todo maridado con Famiglia Malbec.

Como plato principal se podrá elegir entre bondiola ahumada con cremoso de boniato y zanahoria, nueces y salsa de Malbec, o un mil hojas de berenjenas con tomate, pomarola y quesos. El maridaje será con Gran Famiglia Corte.

El postre es un tradicional flan casero con dulce de leche y praliné de maní, seguido del brindis con espumante Estrella Extra Brut. El precio por persona es de $119.000 e incluye una copa de vino por cada paso y una bebida sin alcohol.

Valle de Uco: cenas con show y menú de pasos

En un entorno rodeado de viñedos, el Hotel Fuente Mayor Valle de Uco ofrece dos propuestas: cena de Navidad a $165.000 por persona y cena de Año Nuevo a $190.000 por persona. Ambas incluyen menú de pasos, brindis a la medianoche y show en vivo. Los menores de 12 años abonan el 50% del valor.

Para Noche Buenas propone un menú compuesto por bocados como ceviche de camarón, empanaditas artesanales, mini choripanes y sopa fría de tomates. Las bebidas son: Aperol Spritz, Vermut Bianco & Rosso, copa de vino blanco y tinto, limonada, agua con y sin gas y gaseosas-

La entrada está compuesta por molleja grillada sobre compacto de papa y manzana verde, con su fondo de cocción reducido. El principal es matambre de cerdo, boniatos al durazno, remolachas asadas y mostaza antigua. El postre es una textura de chocolate amargo, mousse de pomelo rosado, nibs de cacao y café. También ofrece un menú infantil con entrada de bastones de pollo crocantes, un principal de milanesa de carne con papas fritas.

La propuesta para esperar el 2026 es aún más exquisita, incluye por ejemplo, ceviche de camarón, empanaditas artesanales, mini choripanes, rabas crocantes, sándwich de filet con alioli, tabla de quesos y fiambres seleccionados. También incluye entrada y un principal que es un rack de cordero con boniatos asados, berenjenas grilladas, duraznos y reducción de frutos rojos.

El postre estará compuesto por texturas de chocolate amargo, mousse de pomelo rosado, nibs de cacao y café. Y también habrá menú infantil.

navidad (1)

¿Qué ofrecen los hoteles cinco estrellas?

Entre las propuestas más completas y sofisticadas aparecen las de los hoteles de categoría internacional ubicados en el Gran Mendoza.

El Hilton Mendoza ofrece tanto una cena show para Año Nuevo como una cena gourmet para Navidad en La Barrica. La propuesta para el 24 cuesta $90.000 por persona y los menores de 12 años abonan el 50%.

El menú incluye un amuse-bouche de tamago roll y tartar de tomate. El buffet frío está compuesto por vittel & pavita tonné, matambre, quesos y fiambres, salmón y ensaladas variadas. Mientras que los platos calientes serán porchetta, filet mignon, rottolo vegetariano y salmón. Asimismo, los postres son cremoso de limón, crème brûlée, mousse, cheesecake y frutas.

Mientras que la cena buffet gourmet del 31 cuesta 130 dólares por persona y tendrá show en vivo, bebidas sin alcohol, vinos y espumantes de DV Catena, barra libre desde las 0 y fin de fiesta con DJ.

Por su lado, el Park Hyatt Mendoza para el 31 ofrece un cóctel de bienvenida, mesa de charcutería y quesos argentinos, degustación de canapés. Una selección de vinos premium de Luigi Bosca y El Enemigo. Además de un menú de cinco pasos maridado con vinos y espumantes de Viña Cobos, Finca Las Piedras, Catena Zapata y Terraza de los Andes.

Para comenzar, el menú -del hotel ubicado sobre calle Chile de Ciudad- ofrece remolacha, nueces, queso de cabra e higo. Además, incluye trucha curada en sal y azúcar, hierbas y crema de lima. La opción vegetariana es hongo portobello laminado con aceite de cilantro, flores y escamas de parmesano. Los platos con carne son: ojo de bife Black Angus con mini vegetales asados, crema de azafrán y jugo Malbec. Para los vegetarianos: raviolón de zapallo cabutia, nuez, ricota y salsa de maíz ahumado. El pre dulce es un sorbete de espumante y el dulce: tartaleta de naranja, chocolate y emulsión de vainilla. Esta propuesta tiene un valor de 350 dólares por persona.

navidad (1)

Mientras que Grupo Huentala presentó una propuesta inédita para despedir el 2025 y recibir el 2026 con una celebración de tres etapas integrada entre sus hoteles del centro de Mendoza: Sheraton Mendoza Hotel, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton. El 31 de diciembre, los asistentes podrán recorrer distintos espacios donde la gastronomía y la música en vivo serán los protagonistas, comenzando con un cóctel de bienvenida a las 20.30 en el Sheraton y continuando con una cena de pasos maridada con vinos premium de Huentala Wines.

La experiencia permitirá elegir entre cuatro propuestas gastronómicas con reserva anticipada: carnes asadas en La Cabrera Mendoza (Hualta Winery Hotel), pastas en La Tavolata Ristorante Ítalo Argentino (Huentala Hotel) y un menú buffet en Acequias Restaurant (Sheraton Mendoza Hotel). En todos los casos, la experiencia estará acompañada por una selección de vinos de la bodega del Grupo. A partir de la medianoche, todos los comensales se unirán en una exclusiva fiesta con mesa dulce, cocktails y DJ en vivo en el salón Terroir de Hualta Winery Hotel, conectada con la cava de Huentala Hotel. El cóctel más cena y posterior fiesta cuesta desde 230 dólares por personas. Quienes deseen ir solamente a la fiesta, el valor del pase es de 90 dólares por personas

Para Navidad, el grupo ofrece una cena de pasos en el Mirador, maridada con vinos de sus líneas Gran Sombrero y Huentala Zonos a 200 dólares por persona, mientras que el 25 de diciembre habrá almuerzos especiales en La Cabrera y en Acequias Restaurant, ideales para quienes buscan vivir una celebración sin cocinar y con la calidad gastronómica característica de la firma.

Con propuestas que incluyen música en vivo, mesas dulces, espumantes, platos regionales y sabores gourmet, la provincia se posiciona una vez más como uno de los destinos preferidos para vivir las fiestas con estilo.