¿Calor extremo o alivio con lluvias? qué dice el pronóstico para Nochebuena y Navidad

Los modelos anticipan temperaturas por encima de lo normal y un escenario típicamente veraniego en gran parte del país, con foco en el AMBA y la región central.

Las tendencias, de cara al 31 de diciembre y al 1° de enero, sugieren que el tiempo en el AMBA se presentará estable, caluroso.

Este año, nuestro modelo meteorológico de referencia, el ECMWF de Meteored, nos anticipa un panorama bastante “veraniego” para buena parte del país para lo que resta de diciembre y, especialmente en Nochebuena, donde tendremos sectores con menos lluvias que lo habitual y temperaturas por encima de lo normal, especialmente en las regiones del centro argentino —lo que incluye al AMBA, la región pampeana y el sur del Litoral— aunque con matices según la zona.

Nuestra previsión indica que luego de las lluvias del próximo fin de semana, el tiempo se presentará estable y cálido a caluroso en los días previos a la Navidad, con máximas subiendo de 30 a 32 °C y condiciones de cielo con poca nubosidad.

Nochebuena y Navidad en el AMBA Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se combinan dos clásicos porteños de la temporada: calor y humedad. En particular, para el 24 de diciembre esperamos temperaturas con máximas de 32 a 33 °C en el AMBA, y sensación térmica levemente superior a la temperatura real, y lo más importante: sin riesgo de precipitaciones. A la hora del brindis, la temperatura estará en torno de los 26 °C, con cielo despejado y vientos leves de direcciones variables. Para Navidad, arrancaremos la mañana con 27 a 28 °C, cielo despejado, máximas de 33 a 34 °C, aunque con mayor cantidad de nubes y -por el momento- sin chances de lluvias.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se combinan dos clásicos porteños de la temporada: calor y humedad. Archivo MDZ. Nochebuena y Navidad en el país Nuestras previsiones nos indican contrastes regionales, esperándose temperaturas normales a más cálidas que lo normal en gran parte del territorio, pero… con sugerencia de mesa adentro ya que hay chance de lluvia en las provincias mediterráneas, todo el noroeste y nordeste argentino. Sobre Cuyo no se esperan precipitaciones, a excepción de San Luis, que tendrá bajas chances el 24 y ninguna el 25; la mayoría de las provincias patagónicas tampoco presentan chances de precipitaciones a excepción de Ushuaia, donde las máximas no superarán los 9 °C..