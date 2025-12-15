Pronóstico en Mendoza para este lunes: tiempo bueno y ascenso de la temperatura

El pronóstico para Mendoza indica un lunes con tiempo estable, ascenso de la temperatura y vientos de dirección variable. La máxima llegará a 29°.

El lunes llega con condiciones estables en Mendoza, en una jornada marcada por el buen tiempo y un ascenso gradual de la temperatura. Según el pronóstico, el día comenzará fresco, con una mínima de 12°, mientras que por la tarde la máxima alcanzará los 29°.

A lo largo del día predominarán los vientos de dirección variable, sin ráfagas significativas, lo que favorecerá un ambiente agradable en gran parte de la provincia. En cordillera el tiempo se mantendrá poco nuboso, sin precipitaciones previstas.