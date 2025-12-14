José Antonio Kast derrotó ampliamente a Jara y es el nuevo presidente de Chile

La segunda vuelta electoral en Chile llegó a su fin con la aplastante victoria de José Antonio Kast , del Partido Republicano , quien se impuso con el 59% de los votos y es el nuevo presidente electo del país trasandino. Superó a Jeannette Jara , de Unidad por Chile, quien sumó el 40%.

Hasta el momento, se han escrutado el 57% de las mesas en el país trasandino pero la diferencia es irreversible y la oficialista ya reconoció la derrota.

Las urnas cerraron sus puertas a las 18.00, momento en el que comenzó el recuento de votos para saber quién será el próximo presidente. Sin filas en las calles como en la primera vuelta y con un nutrido flujo de votantes que acudieron a los colegios electorales desde las 8, la jornada se desarrolló con absoluta normalidad.

Más de 15,7 millones de chilenos estaban llamados a los colegios electorales por el carácter obligatorio del voto, restablecido en 2022 y que por primera vez rige para una segunda vuelta presidencial.

Kast, candidato respaldado por la oposición, votó en el Colegio Ana María Mogas, en la comuna de Paine, en las afueras de Santiago, acompañado por su esposa, María Pía Adriasola.

Ante la prensa, el candidato se mostró confiado en su posible victoria, aunque fue cauteloso. "Vamos a a dejar la vida por reconstruir nuestra patria. Ese compromiso es total", aseguró, y aclaró que esto sería "en caso de que salga electo".

Consultado sobre el futuro vínculo con Argentina, Kast remarcó: “Con Argentina vamos a tener las mejores relaciones, yo conozco al presidente Milei”.

Jara llamó a "respetar los resultados"

Por su parte, Jara, la candidata oficialista, votó en el Liceo Poeta Federico García Lorca, en la comuna de Conchalí, tras caminar desde la casa de su madre.

La postulante aprovechó para pedir que los resultados de la segunda vuelta presidencial sean “respetados debidamente y como corresponde”.

Jara también se refirió a la denuncia presentada por su comando en relación con mensajes supuestamente emitidos por una empresa de gas, llamando a votar por su contrincante, José Antonio Kast, y calificó la situación como “un problema”.

Respecto a la explicación de la compañía, que aludió a un “acceso no autorizado” a su sistema de notificaciones, la candidata agregó: “Hay que investigar debidamente qué fue lo que ocurrió, la empresa tiene una versión, yo creo que si es efectiva, es bueno que inicie acciones legales pertinentes”.

Qué dijo Boric

Por su parte, más temprano, el presidente de Chile, Gabriel Boric, elogió la fiabilidad y la efectividad del sistema electoral chileno, que pretende presentar los resultados en torno a las 19.00 horas local, apenas una hora después de que se cierren los colegios electorales.

“En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo. Por su confiabilidad, por su rapidez en la entrega de resultados y por su transparencia. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile”, subrayó en declaraciones a los medios luego de ejercer el voto este domingo.

“Hoy por última vez como presidente de la República he ejercido mi derecho a voto. Una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado. Debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo. También debemos ser conscientes de la responsabilidad que implica”, concluyó.