Milei celebró el triunfo de José Antonio Kast en Chile y promete una alianza por "la libertad"

Javier Milei calificó de “aplastante” el triunfo de Kast y anticipó cooperación con el líder chileno luego de imponerse en el balotaje ante Jeannette Jara.

Javier Milei celebró el triunfo del líder del Partido Republicano chileno, José Antonio Kast, quien se impuso este domingo en el balotaje del país vecino.

A través de un mensaje en la red social X, el mandatario argentino calificó la victoria como un hecho “aplastante” y expresó su “enorme alegría” por el resultado.

“Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, escribió Milei en su publicación, donde además aseguró que prevé trabajar codo a codo con Kast para promover una agenda regional asentada en el ideario liberal. El mandatario argentino subrayó que esa articulación buscará “liberar a América del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, retomando uno de los ejes centrales de su discurso internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2000336711511863505&partner=&hide_thread=false LA LIBERTAD AVANZA



Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!



Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que… — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025 El mensaje fue interpretado en el ámbito diplomático como un gesto significativo hacia Kast, quien durante la campaña chilena buscó mostrarse alineado con algunas de las banderas del oficialismo argentino, especialmente en materia económica y de seguridad. La sintonía entre ambos dirigentes ya se había evidenciado en múltiples intercambios públicos y encuentros previos.

La reacción del presidente argentino también se enmarca en un proceso más amplio de reconfiguración ideológica en la región, donde distintos liderazgos conservadores intentan articularse para influir en la agenda continental. En la Casa Rosada destacan que un eventual entendimiento con el nuevo gobierno chileno facilitaría la coordinación de posiciones en foros multilaterales y organismos regionales.