¿Dedicado a Javier Milei? Rosmery Maturana lanzó su primer tema musical "Libertad y amor"

La exasesora del presidente de la nación dio un vuelco rotundo a su carrera profesional. Su debut como cantante generó dudas sobre si su canción es un mensaje secreto al máximo mandatario.

La mediática llamó la atención de sus seguidores con su lanzamiento como cantante.

El panorama político y mediático fue sacudido por un debut artístico inesperado: Rosmery Maturana, quien hasta hace unos meses ocupaba un lugar clave en la mesa chica del poder, hizo su incursión oficial en el ámbito musical. Tras su resonante partida del entorno del presidente Javier Milei, la exasesora decidió cambiar drásticamente de escenario, presentándose al público con el sencillo “Libertad y Amor”. El lanzamiento no solo sorprendió por el giro estilístico, sino que inmediatamente disparó una ola de especulaciones sobre la posible dedicatoria de la letra.

El debut de Rosmery Maturana como cantante: ¿mensaje a Javier Milei? Rosmery Maturana portada 24-6.jpg Rosmery Maturana se lanzó como cantante. Foto: Instagram @oscurtita_1 La presentación del tema, con una estética claramente inclinada hacia el género popular, avivó el debate en los medios nacionales. Durante la emisión de este jueves en Desayuno Americano (América TV), el pegadizo compás de la canción generó una pregunta unánime entre los comentaristas: “¿A quién le canta? ¿Al Presidente?”. La melodía bailable y su look hicieron que los panelistas de Pamela David la bautizaran con un mote de gran peso en la escena local, sugiriendo: “Es nuestra nueva Gilda”.

La performance no solo recibió comparaciones con íconos de la cumbia, sino también una aclamación inesperada que encendió la controversia en el estudio. Hubo un comentario que remarcó la calidad vocal del lanzamiento frente a otras celebridades que han incursionado en la música: “Canta mejor que Wanda, que es algo muy importante”, manifestaron entre risas, subrayando el valor de su destreza artística.

La recepción de “libertad y amor” y su futuro cumbiero Rosmery cantante: la exasesora de Javier Milei sorprendió con un tema de cumbia Rosmery cantante: la exasesora de Javier Milei sorprendió con un tema de cumbia. Video: Desayuno Americano (América TV) El consenso entre quienes analizaron el tema es que Rosmery reveló una faceta completamente ajena a sus habituales apariciones públicas. Los expertos destacaron el potencial de la pieza en la movida tropical. Un comentarista sintetizó la impresión general al describir el estilo y el ritmo de la canción: “Tiene ritmo, mucho perfil cumbiero. Es una cumbia tranqui para bailar a las cuatro de la mañana cuando estás allá, viste, que le diste mucho”, explicó uno de los presentes.