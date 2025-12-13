¿Cuándo viaja Javier Milei a China? El costo político para la carne argentina

Los empresarios de la carne que viajaron recientemente a China regresaron con una inquietud repetida en cada reunión: ¿cuándo viene Javier Milei ? Según relatan, esa pregunta se volvió constante en los encuentros con funcionarios y referentes del gigante asiático.

Detrás del interrogante se esconde una clave central para el sector: pese a que los trámites sanitarios y administrativos ya están concluidos, China aún no termina de habilitar el ingreso de las menudencias bovinas argentinas.

Algunos empresarios sostienen que para China la visita del jefe de Estado argentino sería decisiva para destrabar el acceso de estos productos. Otros matizan que también podría servir la llegada de ministros de peso, capaces de sellar acuerdos al más alto nivel.

En ese marco, los chinos observan con atención los reiterados viajes de Milei a Estados Unidos, mientras siguen aguardando su desembarco en Beijing. Aunque el presidente no viajó a China el año pasado, sí mantuvo un encuentro con Xi Jinping en la cumbre del G20 realizada en Río de Janeiro.

La expectativa no es menor si se observan los números del comercio bilateral. Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), entre enero y octubre China compró 407.700 toneladas peso producto.

Ese volumen representó el 70% de las exportaciones argentinas de carne vacuna. En términos de valor, el país asiático pagó US$1.536.413.826, lo que implicó un crecimiento del 19,7% respecto de igual período de 2024.

Japón, un objetivo más lejano

En paralelo, el sector mira con interés otro mercado estratégico: Japón. Sin embargo, el ingreso de carne vacuna desde todo el país —más allá de la Patagonia, que ya tiene acceso— no aparece como una meta inmediata.

Aunque la Argentina avanza en exigencias clave, como la identificación electrónica obligatoria del ganado, el proceso es largo y complejo. De los 15 pasos necesarios, el país ya completó nueve.

Moderación y paciencia oriental

Consultado sobre los plazos para ingresar al mercado japonés, un dirigente del sector evitó dar fechas concretas. Prefirió un enfoque prudente y destacó la importancia de seguir avanzando de manera sostenida con las nuevas autoridades.

La estrategia parece clara: no acelerar expectativas y consolidar cada paso en un mercado de alto valor agregado. En el sector, la pregunta queda flotando con tono irónico: ¿habrá que aplicar, también en este caso, la paciencia oriental?