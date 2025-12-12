Javier Milei en Córdoba: "Se terminó la joda de la política"
El presidente Javier Milei encabezó la caravana junto a su hermana para agradecer el acompañamiento electoral en las legislativas de octubre.
El presidente Javier Milei encabezó la caravana del tour de la gratitud en Córdoba para agradecer el acompañamiento con el voto en las pasadas elecciones legislativas de octubre. Junto a él está su hermana la secretaria general de la presidencia Karina Milei.
El mandatario llegó al Aeropuerto Ambrosio Taravella después de las 17.30, sin la presencia de una comitiva oficial del Gobierno provincial para recibirlo, y bajo un estricto dispositivo de seguridad implementado por la Policía Federal y la Policía de Córdoba.
Este viaje implica el primer encuentro con la militancia tras el triunfo en las elecciones del 26 de octubre.
Se trató de su segunda visita a la provincia en menos de siete días. El pasado sábado, el mandatario estuvo en Las Higueras, en el sur provincial, donde participó de la presentación oficial de los aviones de combate F-16 destinados a la Fuerza Aérea Argentina. Aquel acto tuvo un perfil institucional y estratégico, con fuerte impronta en materia de defensa nacional y relaciones internacionales.
Según lo previsto, Milei encabezó una caravana por distintos puntos de la ciudad de Córdoba, en una modalidad similar a la ya desplegada en octubre pasado, cuando recorrió el barrio Nueva Córdoba acompañado por militantes y simpatizantes. Arriba de una camioneta 4x4, el mandatario manifestó: "Se terminó la joda de la política".