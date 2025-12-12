Javier Milei en Córdoba: "Se terminó la joda de la política"

El presidente Javier Milei encabezó la caravana junto a su hermana para agradecer el acompañamiento electoral en las legislativas de octubre.

El presidente Javier Milei encabezó la caravana del tour de la gratitud en Córdoba para agradecer el acompañamiento con el voto en las pasadas elecciones legislativas de octubre. Junto a él está su hermana la secretaria general de la presidencia Karina Milei.

El mandatario llegó al Aeropuerto Ambrosio Taravella después de las 17.30, sin la presencia de una comitiva oficial del Gobierno provincial para recibirlo, y bajo un estricto dispositivo de seguridad implementado por la Policía Federal y la Policía de Córdoba.

Este viaje implica el primer encuentro con la militancia tras el triunfo en las elecciones del 26 de octubre.

TOUR DE LA GRATITUD EN CÓRDOBA CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE JAVIER MILEI



Mañana en San Lorenzo esquina Ituzaingó, Córdoba. Los esperamos a todos. VLLC!!! pic.twitter.com/ugktoCLK2X — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) December 11, 2025 Se trató de su segunda visita a la provincia en menos de siete días. El pasado sábado, el mandatario estuvo en Las Higueras, en el sur provincial, donde participó de la presentación oficial de los aviones de combate F-16 destinados a la Fuerza Aérea Argentina. Aquel acto tuvo un perfil institucional y estratégico, con fuerte impronta en materia de defensa nacional y relaciones internacionales.