Jeannette Jara reconoció el triunfo de José Antonio Kast en Chile

La candidata del partido oficialista Unidad por Chile llamó a José Antonio Kast para felicitarlo por el triunfo, que fue por casi 20 puntos.

La segunda vuelta electoral en Chile se definió con una victoria aplastante de José Antonio Kast, del Partido Republicano, quien se impuso con el 59% de los votos contra el 40% de Jeannette Jara, de Unidad por Chile, quien este sábado reconoció la victoria de su contrincante primero con una comunicación privada y luego públicamente.

La primera comunicación fue confirmada por el presidente del Partido Republicano de Chile y mano derecha de Kast, Arturo Squella, en un discurso oficial desde el búnker. "Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado, muy responsable de este tremendo sacrificio de hacernos cargo de las crisis por las que atraviesa Chile", agregó Squella en la conferencia.

Minutos después se conoció una publicación en X desde la cuenta oficial de Jara para hacer extensivo ese mensaje a la ciudadanía. "La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile. A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", señaló.

La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile.



Qué dijo Jara al emitir su voto La candidata oficialista votó en el Liceo Poeta Federico García Lorca, en la comuna de Conchalí, tras caminar desde la casa de su madre. La postulante aprovechó para pedir que los resultados de la segunda vuelta presidencial sean "respetados debidamente y como corresponde".