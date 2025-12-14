Elecciones en Chile: Kast prometió "gobernar para todos" y Jara reclama una oposición responsable

Los dos candidatos del balotaje de Chile emitieron su voto en las respectivas comunas y aguardan los resultados.

Los candidatos a la presidencia de Chile votaron este domingo en sus respectivas comunas de origen, en una jornada que transcurre con total normalidad y en la que el Gobierno aseguró que el traspaso de mando "será tranquilo y republicano".

El más madrugador fue el ultraderechista José Antonio Kast (59 años), favorito en todas las encuestas y quien prometió "gobernar para todos" si sale elegido este domingo.

"Si hoy día fuéramos electos como equipo, vamos a preocuparnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas", indicó Kast tras emitir su voto en la comuna rural de Paine, junto a su esposa, María Pía Adriasola, y uno de sus nueve hijos.

La campaña terminó.

Los politicos dejamos de hablar.

Hoy es hora de la ciudadanía, para que se exprese con libertad y fuerza.



Viva Chile! pic.twitter.com/CIcrHjvOVK — José Antonio Kast Rist (@joseantoniokast) December 14, 2025 "Vamos a dejar la vida por reconstruir nuestra patria, por eso apelamos a la unidad", agregó el exdiputado ultracatólico, que compite por tercera vez a La Moneda (2017 y 2021) y que ha basado su campaña en prometer mano dura contra la delincuencia y la migración irregular.

En el otro extremo de la ciudad, en la comuna de Conchalí, la izquierdista y exministra Jeannette Jara criticó la "oposición obstruccionista" que ha hecho el Partido Republicano de Kast estos cuatro años al Gobierno de Gabriel Boric y pidió a la ulraderecha una oposición "responsable" si es ella quien finalmente gane este domingo.