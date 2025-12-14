A qué hora se publicarán primeros resultados de las elecciones en Chile

Las elecciones presidenciales en chile se realizan este domingo y más de 15,6 millones de electores habilitados para definir al próximo mandatario desde marzo de 2026.

El proceso electoral en chile cuenta con miles de centros de votación habilitados en todo el país y una participación que se prevé elevada.

Chile elige hoy a su nuevo presidente o presidenta en una jornada clave marcada por el voto obligatorio y una alta expectativa por el resultado final. Más de 15,6 millones de personas están habilitadas para participar de la segunda y definitiva instancia electoral que definirá al sucesor de Gabriel Boric.

Los candidatos que compiten en este balotaje son José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, y Jeannette Jara, representante de una amplia coalición de izquierda. Ambos llegaron a esta instancia tras una primera vuelta muy ajustada, en la que cada uno obtuvo cerca del 25 % de los votos, aunque el conjunto de fuerzas de derecha logró reunir alrededor del 70 % del apoyo total.

Para esta elección se habilitaron 3.379 locales de votación y 40.473 mesas en todo el país. Los centros permanecerán abiertos hasta las 18:00 hora local, y el mandatario que resulte electo asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026.

kast jara chile El Servicio Electoral de Chile anticipó que los primeros resultados oficiales comenzarían a difundirse pocas horas después del cierre de las mesas. ¿A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones en Chile? De acuerdo con el Servicio Electoral de Chile (Servel), los primeros resultados de estas elecciones comenzarían a difundirse a partir de las 19:00 horas, una vez finalizado el cierre de las mesas y el inicio del recuento de votos.

Desde el organismo destacaron que el carácter obligatorio del sufragio suele agilizar el proceso. En ese marco, la presidenta del Servel, Pamela Figueora, explicó: “Lo que hemos observado como Servel es que cada vez que ha habido voto obligatorio, la participación electoral alcanza alrededor del 85%. La del 16 de noviembre fue la más alta, por tanto si el comportamiento electoral se da de la misma manera, estaríamos teniendo un porcentaje alrededor del 85% de participación”.