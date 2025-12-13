¿Jara o Kast? Chile elige nuevo presidente en un balotaje crucial para su historia

Chile elegirá este domingo a un nuevo presidente en un balotaje que enfrentará a la izquierdista, Jeannette Jara , con el ultraderechista, fundador del Partido Republicano , José Antonio Kast .

Militante del Partido Comunista y apoyada por el oficialismo, Jara enfrenta al opositor fundador del Partido Republicano y reputado como el hijo de un integrante del partido nazi en Alemania.

Ambos candidatos -que compiten para el periodo 2026-2030- no son parte de los partidos del centro político tradicional chileno que gobernaron la nación austral en las últimas dos décadas, marca un análisis de la agencia de noticias Xinhua.

Según los sondeos de opinión, Kast, quien se postula por tercera vez a la presidencia, se quedaría con el máximo puesto del Ejecutivo del país sudamericano.

Son casi 16 millones de personas las que fueron habilitadas para participar en el primer comicio presidencial chileno con carácter obligatorio que definirá al nuevo mandatario.

Jara ganó por estrecho margen en primera vuelta

El 16 de noviembre pasado Jara, con 26,8 % de los votos, y Kast, con 23,9 % de las preferencias, avanzaron al balotaje presidencial que se realizará mañana domingo.

Kast cerró su campaña en la ciudad de Temuco, ubicada a unos 670 kilómetros al sur de Santiago y capital de la región de La Araucanía, en un acto en el que volvió a hablar protegido por un vidrio antibalas.

El republicano había lanzado su campaña allí mismo, convirtiendo a la localidad en uno de sus bastiones electorales, en sintonía con su discurso de mano dura ante el conflicto mapuche que se vive en la región.

Durante su discurso, el candidato republicano enfocó sus críticas hacia el gobierno de Gabriel Boric: “Lo más increíble es que este Gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien; no le faltó nada, no tuvo pandemia, no tuvo estallido, prometió solucionar todo”.

Jara, en tanto, celebró su último acto en la ciudad de Coquimbo, en el denominado Norte Chico chileno.

Tras repasar algunos de sus logros como ministra de Trabajo de Boric —como el aumento del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral—, la candidata prometió “medidas concretas” para combatir la inseguridad y garantizar mejoras económicas para que los chilenos puedan “llegar a fin de mes”.

Los actos de Temuco y Coquimbo fueron el cierre de una semana que había comenzado con el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel), el último cara a cara entre los aspirantes al Palacio de La Moneda antes de las elecciones.

Tal como sucedió en algunas instancias anteriores, el cruce entre los candidatos estuvo marcado por la insistencia de Jara para que Kast explicara alguna de sus medidas más controvertidas, como la expulsión de 300.000 migrantes irregulares o un ajuste de 6.000 millones de dólares”.

El camino a la segunda vuelta

El camino a la segunda vuelta estuvo marcado por el protagonismo de Franco Parisi, candidato por el Partido de la Gente que, sorpresivamente, se ubicó en el tercer lugar de las preferencias durante la primera vuelta, con el 19,71% de los votos.

El resultado permitió al candidato, y a sus más de 2,5 millones de votantes estar en el centro del debate político.

A diferencia del apoyo instantáneo que los candidatos Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y Evelyn Matthei (Chile Grande y Unido), Parisi evitó un alineamiento automático con Kast e identificó a su partido como “ni facho ni comunacho”.

Además, convocó a sus votantes a decidir, a través de una consulta en internet, qué posición adoptar, logrando que el 78% de los participantes se volcara hacia el voto blanco o nulo.

El politólogo chileno Rodrigo Karmy (consultado por el sitio Sputnik News) opinó que, lejos de prestar sus votos a Jara o Kast, Parisi logró instalarse como una suerte de “tercer participante en el balotaje”.

Otros dos candidatos, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, aseguraron su respaldo a Kast desde el día de la primera vuelta, pero los indecisos, los que no votaron en primera vuelta y el electorado volátil de Parisi, serán quienes inclinen la balanza, según opinó recientemente en la Argentina el profesor de la UBA José Antonio Cárcamo, oriundo de Chile.

El voto de los chilenos en la Argentina

La comunidad chilena residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá votar el próximo domingo para elegir a su próximo presidente en una escuela de Retiro.

Para estos comicios en el país trasandino, el Gobierno porteño montará en Buenos Aires un operativo especial del que participarán los ministerios de Justicia, Seguridad y Educación, además de ofrecer infraestructura.

Entonces mañana, la Ciudad abrirá la Escuela Primaria N° 6 en Basavilbaso 1295, esquina Juncal, en Retiro, para que los ciudadanos chilenos puedan votar entre las 8 y las 12, con una docena de mesas habilitadas.