Descubren una banda narco que tenía a Mendoza como base y vendía drogas sintéticas en Chile

En un operativo conjunto de varias fuerzas de seguridad nacionales e internacionales, fue detenido un integrante de una banda narco que tenía a Mendoza como base y que operaba en Paraguay y Chile.

La banda operaba con drogas sintéticas. Los estupefacientes eran enviados por medio de encomiendas desde Clorinda, Formosa, con destino a la provincia de Mendoza y a la República de Chile. Todo empezó mucho antes: en julio la investigación de alcance internacional llevada adelante por personal de la GNA de la Sección de Investigaciones Antidrogas “Clorinda”, dio lugar al decomiso de 500 ampollas de fentanilo y 4,950 kg de ketamina provenientes de Paraguay, como también a la identificación del autor material del envío.

En el marco de la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico que conduce el Ministerio de Seguridad Nacional, la Gendarmería Nacional Argentina colaboró, con tareas de investigación y enlace, para lograr la captura del cuarto miembro de una organización delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes entre las repúblicas de Paraguay, Argentina y Chile.

detenido droga 3 Por una parte, GNA implementó un operativo de entrega vigilada en Mendoza donde fueron detenidos 2 miembros de la organización, uno argentino y otro chileno, y se secuestraron otras 80 ampollas del opioide. Al parecer la droga llegaba a Mendoza para tener luego destino en Chile. Dadas las características de la zona limítrofe desde donde comenzaba el trayecto de la droga, se implementó una alerta roja en Interpol y se mantuvo un fluido intercambio de información entre investigadores nacionales y paraguayos.

Después de un mes de análisis de información, en agosto los efectivos de la Unidad de Investigaciones Antidrogas "Clorinda" y la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol de Asunción (Paraguay), triangularon la ubicación exacta entre Clorinda y Nanawa, Paraguay, para localizar a un individuo paraguayo, tercer integrante de la banda delictiva. El sujeto, quien se encargaba de despachar las piezas postales, fue aprehendido y extraditado a través del Puente Internacional "San Ignacio de Loyola" para quedar a disposición de la justicia argentina. Los efectivos de la Unidad de Investigaciones Antidrogas "Clorinda" continuaron con las pesquisas, la cuales permitieron identificar y localizar a un cuarto miembro de la organización, un hombre de nacionalidad chilena.