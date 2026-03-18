"Acá lo esperamos": la amenaza de un preso al hombre detenido por un asesinato en Ciudad Evita

De una puñalada, Ariel Damián Cáceres fue asesinado en las calles de Ciudad Evita , partido de La Matanza, el pasado domingo a la noche. Este martes, se detuvo a Héctor Daniel Leiva , apuntado como el asesino. Tras conocerse su detención, familiares y allegados de la víctima compartieron la noticia en redes sociales. Allí, un preso amenazó al detenido.

Según trascendió, el homicidio de Cáceres ocurrió pocos minutos después de las 23 cuando el asesino intentó atacar a un grupo de menores de edad por conflictos con su hijo. En ese momento, la víctima habría intervenido a favor de los jóvenes, lo que llevó a Leiva a apuñalarlo con un cuchillo carnicero para luego darse a la fuga por días.

Sin embargo, el sospechoso fue capturado este martes por efectivos de la Comisaría Tercera de Ciudad Evita.

Ante esta noticia, la familia del fallecido compartió la imagen del detenido junto a mensajes en su contra: "Ya lo agarraron al asesino de mi primo, lo mató sin razón. Tiene que pagar en vida este cobarde", dictó una de estas publicaciones.

Justamente, en uno de estos posteos se dio una conversación llamativa. Es que un presunto recluso alojado en la Unidad Penitenciaria N°1 , ubicada en la localidad bonaerense de Lisandro Olmos , se pronunció amenazando al sospechoso en caso de que fuera a parar a este mismo complejo carcelario.

"Si te enteras de que lo mandan al Olmos, avísame. Acá lo esperamos, amigo", escribió este sujeto en una publicación de un familiar de la víctima.

image Los mensajes de un presunto preso con un familiar del fallecido.

Además, también sumó que "lo van a hacer pelota en taquería", en alusión a cómo será recibido en la comisaría antes de presuntamente pasar a un penal.

Ante este intercambio, algunos usuarios se quejaron de que el presunto preso tenga acceso a un teléfono celular y a las redes sociales, un debate que se ha instalado últimamente por los delitos de extorsión y estafa cometidos por internos desde sus celdas.