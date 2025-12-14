El embajador de Estados Unidos en Chile critica a Boric antes del balotaje

El embajador de Estados Unidos en Chile , Brandon Judd, criticó este sábado a la gestión del presidente Gabriel Boric al asegurar que "ha cortado casi toda comunicación" con la Casa Blanca desde el ascenso de Donald Trump, afirmación que fue rechazada por la subsecretaria chilena de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, quien descartó un quiebre bilateral.

En una entrevista con El Mercurio de Antofagasta, Judd afirmó que ha sido "decepcionante" no tener una "comunicación abierta" con el Gobierno chileno. "Cuando digo el Gobierno, me refiero al presidente; hay gente muy buena en el Gobierno, pero el presidente ha cortado la comunicación con Estados Unidos", señaló Judd, la víspera de los comicios presidenciales en el país suramericano.

El embajador estadounidense fue incluso más allá y enmarcó sus dichos en la actual preocupación de la población chilena por los temas de seguridad: "El mejor socio (de Chile) para combatir el crimen es Estados Unidos. Pero si no tenemos esa comunicación con la Presidencia, es más difícil trabajar. Así que, espero que con el próximo presidente podamos trabajar para entregar lo que los chilenos quieren".

De la Fuente, en este contexto, subrayó que el vínculo con EE.UU se mantiene activo y que "la Cancillería, en la práctica, lleva las relaciones exteriores, es el brazo ejecutor de la política exterior cuyo mandato constitucional depende del presidente de la república".

Como presidente chileno, Gabriel Boric ha tenido el desafío de mejorar la seguridad pública ante crecientes demandas de la ciudadanía.

"Cuando nosotros, por ejemplo, hemos recibido hace un par de semanas atrás al embajador en la Cancillería, cuando hemos tenido distintos encuentros, y la relación sigue cordial, una relación de más de 200 años de historia y más de 20 desde el Tratado de Libre Comercio, no veo mayor peligro", enfatizó.

La segunda autoridad de la Cancillería chilena destacó además el trabajo conjunto que existe con su contraparte estadounidense en las más diversas materias, pasando por la agenda económica entre ambos países en el marco de las conversaciones vinculadas a aranceles.

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile, con un intercambio que alcanzó 31.636 millones de dólares al cierre de 2024 y un crecimiento promedio anual del 6,3 % en los últimos seis años, según datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

Más de 15,7 millones de chilenos serán llamados a las urnas este domingo para elegir al sucesor de Boric, en un balotaje que enfrentará a la candidata de la izquierda y el progresismo, Jeannete Jara (51), y al ultraderechista, José Antonio Kast (59), cuyo proyecto político ha sido comparado por expertos con el del mandatario argentino Javier Milei o el propio Donald Trump.

Fuente: EFE