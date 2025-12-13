Tiroteo en campus universitario de Rhode Island: al menos dos muertos y ocho heridos

Un tirador atacó en la facultad de ingeniería y mató a dos estudiantes. El atacante fue arrestado por la policía.

La comunidad de la Universidad de Brown, en Rhode Island, está de luto tras el violento incidente ocurrido esta tarde en el edificio de ingeniería Barus & Holley, donde reportaron un “tirador activo”, quien luego fue arrestado.

Sin embargo, y según supo la agencia Noticias Argentinas, el centro educativo confirmó con “profundo lamento” el deceso de dos víctimas, mientras que las ocho personas heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos y se encuentran “en estado crítico pero estable”.

El alerta de tiroteo activo fue recibida por la policía local, y la universidad notificó a los estudiantes alrededor de las 17:00 hora local (22.00 GMT), instándolos a refugiarse de inmediato y a seguir las indicaciones de las fuerzas del orden.

De esta manera, la policía de Brown y Providence se desplazaron de inmediato al lugar, iniciando una intensa coordinación con “múltiples agencias policiales”.

Mientras la universidad mantenía el estado de “situación continua” y urgía a los estudiantes a seguir el protocolo de seguridad (CORRAN, ESCÓNDANSE, LUCHEN), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su red social, Truth Social, para anunciar el fin de la emergencia.