Nicolás Maduro desató un conflicto con León XIV al retener el pasaporte al cardenal de Venezuela

Un serio incidente diplomático sacudió la relación entre Venezuela y el Vaticano luego de que autoridades del régimen de Nicolás Maduro le confiscaran el pasaporte oficial al cardenal Baltazar Porras en el aeropuerto de Caracas, impidiéndole abordar un vuelo con destino a España.

El hecho ocurrió hace dos días y fue condenado públicamente por la Conferencia Episcopal Venezolana, que denunció malos tratos contra el purpurado, arzobispo emérito de Caracas. Se trata del primer conflicto internacional que enfrenta el papa León XIV desde el inicio de su pontificado.

Cabe recordar que el cardenal venezolano Baltazar Porras había alzado la voz en Roma en octubre pasado para denunciar la “militarización” de Venezuela, la persecución a la disidencia y la violación de derechos humanos de los presos políticos, definiendo el contexto del país caribeño como “moralmente inaceptable”.

Según relató el propio cardenal Porras, un funcionario tomó su pasaporte emitido por la Santa Sede el pasado viernes y, al regresar, le informó que el documento “presentaba problemas”, negándole la posibilidad de viajar. Además, aseguró que fue amenazado con ser detenido cuando intentó registrar la decisión.

“Me dijo que el pasaporte presentaba problemas y que ellos no podían hacer nada”, relató el propio cardenal en comunicación que envió a sus hermanos obispos del episcopado venezolano para notificarles de lo ocurrido. Sus palabras fueron reflejadas por el portal Vatican News.

“Lo más común en este último cuarto de siglo es padecer casi siempre, con contadas excepciones, al llegar a Migración el oficial de turno toma el pasaporte y sale a consultar ‘porque el sistema no funciona’, ‘no aparece en la lista’..., en dos oportunidades me dijeron que aparezco difunto”, señala el cardenal sobre lo que habitualmente ocurre.

“Esta mañana, el oficial me dijo que si había revisado mi pasaporte porque no estaba al día y tenía que consultar. Se lo llevó y el boarding pass para mostrarlo, me imagino, a su superior. Al rato, dicha persona me dijo que el pasaporte presentaba problemas y que ellos no podían hacer nada”, explica el cardenal Porras sobre lo ocurrido en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía.

Un mensaje hacia Nicolás Maduro

Luego del impase le informaron al prelado que no podía viajar, por lo que tuvo que abandonar el aeropuerto sin el pasaporte, que no le quisieron devolver. “Es algo que duele porque atenta contra los derechos que tenemos como ciudadanos”, expresó el cardenal, recordando que el hecho sucedió precisamente el Día Mundial de los Derechos Humanos.

cardenal Baltazar Porras Cardozo, arzobispo emérito de Caracas

“Estamos en tiempos navideños. La fuerza está en la debilidad del pesebre, en la fragilidad de la verdad que se construye en paz, sin violencias y sin abusos. La esperanza pasa por el trabajo continuo por el bien de todos, principalmente de los excluidos”, dijo el cardenal, deseando además que “este incidente desagradable no sea el pan nuestro de los que no tienen rostro ni padrinos”.

Mientras en el Vaticano predomina el silencio, fuentes eclesiásticas señalaron que la respuesta llegará “sin apuros ni dilaciones”.

En tanto, organismos de derechos humanos exigieron la restitución inmediata del pasaporte y denunciaron un nuevo acto de arbitrariedad del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.