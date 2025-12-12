Donald Trump aseguró que EE.UU. iniciará ataques por tierra vinculados a Venezuela y habló de combatir a “personas horribles” ligadas al narcotráfico.

Donald Trump advirtió que los ataques en Venezuela "van a empezar a suceder" y elevó la tensión regional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que los ataques por tierra en Venezuela “van a empezar a suceder” y sostuvo que su gobierno no permitirá que “destruyan a nuestra juventud”, en una declaración que generó fuerte impacto regional.

“Ahora estamos empezando por tierra, y por tierra es mucho más fácil”, señaló el mandatario, sin brindar precisiones sobre plazos ni alcances concretos de las operaciones mencionadas.

El argumento de la lucha contra el narcotráfico Consultado sobre si existe alguna acción que Venezuela pueda realizar para evitar eventuales ataques, Trump evitó dar detalles y amplió el foco del conflicto. “No se trata solo de ataques terrestres contra Venezuela, se trata de ataques terrestres contra personas horribles que están introduciendo drogas y matando a nuestra gente”, afirmó.

El discurso volvió a vincular la situación venezolana con el narcotráfico internacional, un eje recurrente en las declaraciones del expresidente estadounidense sobre la región.