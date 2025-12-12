Donald Trump crea un marco regulatorio nacional para la IA y limita el poder de los Estados

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , firmó el jueves una orden ejecutiva para emitir un marco regulatorio nacional para la IA, limitando así el poder de los estados.

“Para obtener el éxito, las empresas estadounidenses de IA deben tener la libertad de innovar sin una regulación engorrosa. Sin embargo, la excesiva regulación estatal frustra este imperativo”, dice la orden.

La medida argumenta que la regulación estatal por estado, por definición, crea un mosaico de 50 regímenes regulatorios diferentes que dificulta el cumplimiento, especialmente para las empresas emergentes, y las leyes estatales son cada vez más responsables de exigir a las entidades que incorporen “sesgos ideológicos” en sus modelos.

La disposición también exige a la fiscal general Pam Bondi que establezca un Grupo de Trabajo de Litigios sobre IA, “cuya única responsabilidad será impugnar las leyes estatales” sobre la materia.

Los estados que no cumplan podrían enfrentar sanciones financieras, incluyendo la pérdida del apoyo del Programa de Acceso e Implementación de Banda Ancha Equitativo, cuyo objetivo es expandir el acceso a internet de alta velocidad, añade.

Esta medida supone una victoria para empresas como OpenAI y Google, que se han opuesto a lo que consideran requisitos regulatorios excesivamente estrictos. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, declaró en mayo ante el Congreso que el desarrollo de la IA en EE. UU. no debería verse frenado por la regulación, advirtiendo que un enfoque estatal generaría cargas pesadas y debilitaría significativamente las capacidades de las empresas.

CNN señaló que, en ausencia de legislación federal, algunos estados ya han aprobado leyes para abordar los posibles riesgos y perjuicios relacionados con la IA. "A los críticos les preocupa que el impulso de la desregulación pueda permitir a las empresas de IA evadir la rendición de cuentas si sus herramientas perjudican a los consumidores", afirma el informe.