Difunden nuevas fotos de Jeffrey Epstein con Donald Trump y Bill Clinton

Una nueva tanda de 19 fotografías vinculadas al patrimonio del fallecido Jeffrey Epstein volvió a sacudir la escena política estadounidense. Legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes difundieron las imágenes como parte del análisis de más de 95.000 archivos hallados en correos y computadoras del magnate.

Con ese material, insistieron en que el Departamento de Justicia libere sin demoras todo el material restante.

Las fotos incluyen a figuras ya asociadas públicamente al caso, pero su publicación reavivó el debate sobre la dimensión de los vínculos de Epstein con líderes políticos, económicos y académicos. Entre las imágenes se observa al actual presidente Donald Trump en tres escenas: una en blanco y negro, rodeado de mujeres cuyos rostros fueron ocultados; otra en la que aparece de pie junto a Epstein; y una tercera, más borrosa, sentado con una mujer mientras luce la corbata roja aflojada. Los legisladores aclararon que, para resguardar a posibles víctimas, los rostros femeninos fueron tapados.

El lote también incluye fotografías de Bill Clinton , el expríncipe Andrés , el cineasta Woody Allen , el filántropo Bill Gates , el economista Larry Summers y el estratega político Steve Bannon , quien previamente había asegurado grabar entrevistas en la mansión de Epstein en 2019.

En otra toma aparece un preservativo satírico con la cara de Trump y la frase “¡SOY ENOOORME!”, uno de los elementos encontrados en la residencia del magnate.

trump y el escándalo epstein 2

El material sobre Jeffrey Epstein

“Estas perturbadoras imágenes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con hombres poderosos de todo el mundo”, afirmó el representante Robert García, demócrata de California y principal voz opositora en el comité. “No descansaremos hasta que el pueblo estadounidense conozca la verdad. El Departamento de Justicia debe publicar todos los archivos, ya”.

Aunque varias fotos ya habían circulado previamente, los demócratas aseguran que continuarán difundiendo material en los próximos días para aumentar la presión sobre el gobierno. Señalan que la administración republicana de Trump se había negado en el pasado a abrir los archivos, y consideran este momento como una instancia clave, dado que el próximo viernes vence el plazo para que el Departamento de Justicia entregue documentos de la investigación, aunque con excepciones.

trump y el escándalo epstein 3

Otra imagen destacada muestra a Clinton posando junto a Epstein y Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años por tráfico de menores. La foto está firmada por el propio expresidente. Aun así, no se indicó el contexto de ninguna de las escenas ni se revelaron correos o documentos asociados, lo que deja interrogantes sobre cómo llegaron las fotografías a manos de Epstein o quién las tomó.

El caso, que volvió a ocupar un primer plano, recuerda que Epstein fue detenido en julio de 2019 por abuso sexual y tráfico de menores, una red que operó principalmente en las Islas Vírgenes. Su muerte en prisión no apagó las sospechas ni las ramificaciones políticas: Trump sostiene que cortó todo vínculo con él antes de su condena, y Andrés perdió títulos reales en medio de nuevas revelaciones, aunque ambos niegan haber actuado mal.