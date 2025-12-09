Un gendarme mató a un asaltante para defender a su hermano en un tiroteo en Aldo Bonzi

Un ladrón murió tras un tiroteo con un gendarme en Aldo Bonzi. Tres personas resultaron heridas y la fiscalía investiga el violento intento de robo.

Un gendarme abatió en un tiroteo a un ladrón que intentó robarle a su hermano en la localidad de Aldo Bonzi, partido de La Matanza.

Un intento de robo terminó en un tiroteo entre una banda y un gendarme que salió en defensa de su hermano en la noche del lunes. El enfrentamiento armado fue en Aldo Bonzi, partido de La Matanza, y culminó con un delincuente muerto, tres heridos y una investigación abierta que ya quedó en manos de la fiscalía especializada en homicidios.

Según reconstruyeron fuentes del caso, todo ocurrió cerca de las 20.20, en la intersección de Pirán y Janner. Allí había llegado un cabo de la Gendarmería que presta servicios en el Edificio Centinela, para visitar a su hermano, también integrante de la fuerza. Mientras esperaba en la puerta, advirtió que un Ford Focus se aproximaba con maniobras extrañas. Su reacción inmediata fue acelerar para evitar ser rodeado por los ladrones que descendieron del vehículo.

La situación fue distinta para Ariel, que ya estaba en la vereda. Al quedar frente a frente con los asaltantes, se produjo el tiroteo que terminó con la vida de Kevin Agustín Escobar, de 22 años, quien tenía un pesado historial judicial por robo agravado y encubrimiento. Sus cómplices escaparon a toda velocidad, aunque una cámara de seguridad registró cómo un vecino intentó bloquear la huida de uno de ellos con su auto.

En medio del intercambio, el hermano del gendarme recibió un disparo en la boca, su pareja —una joven de 25 años— sufrió una herida en el tórax. En tanto, un vecino que pasaba por la zona fue alcanzado en una pierna. Los tres fueron trasladados al hospital Ballestrini, donde tanto el hermano como su novia fueron intervenidos quirúrgicamente y se encuentran estables. El vecino lesionado quedó fuera de peligro.

Escobar, en tanto, murió en la vereda donde ocurrió el tiroteo. Luego se confirmó que residía en 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, y que contaba con causas recientes en el Departamento Judicial local.