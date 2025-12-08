Una pelea entre vecinos terminó en tiroteo con un internado y un detenido en Las Heras

Una pelea vecinal terminó en tiroteo en el barrio Cristo Redentor de Las Heras. Como resultado, uno de los implicados fue baleado en la pierna izquierda.

El vecino herido en el tiroteo denunció desde el hospital al supuesto agresor, quien tenía antecedentes.

En las calles del barrio Cristo Redentor de Las Heras, una pelea entre vecinos terminó en un tiroteo que dejó a uno de los implicados herido de bala e internado en el Hospital Central durante la noche de este domingo. Por su parte, el supuesto tirador fue detenido poco después de perpetrado el ataque.

El conflicto vecinal fue denunciado a las autoridades por medio de una llamada a la línea de emergencias 911 pasadas las 22.30, donde se alertó sobre detonaciones de pistola. A partir de esta, a la zona llegaron efectivos de la Comisaría 36°, quienes se encontraron con un hombre de 36 años herido de bala.

Las heridas del vecino baleado en Las Heras La víctima del ataque fue impactada por un proyectil en una de sus piernas. Al ser trasladado al Hospital Carrillo se constató que había sufrido una herida de arma de fuego en la pierna izquierda con orificio de entrada y salida.

Finalmente, se decidió trasladarlo en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital Central en Ciudad de Mendoza, donde quedó alojado bajo los cuidados médicos pertinentes.