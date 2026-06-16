Impactante golpe comando en Paraguay: destruyeron bóvedas de tres bancos y tomaron un policía rehén

Un violento golpe comando perpetrado por un grupo organizado sacudió a la ciudad de Santa Rita, en el departamento de Alto Paraná en Paraguay , ubicada a unos 70 kilómetros al sur de Ciudad del Este y a 340 kilómetros al norte de Asunción. Alrededor de 20 delincuentes fuertemente armados atacaron de manera simultánea las sucursales de los bancos Ueno, Familiar y GNB, además de la casa de cambios Santa Rita Cambios.

El hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del martes y comenzó con una intensa balacera que alertó a los vecinos de la zona. Tras el ataque, un importante contingente de la Policía Nacional y de unidades especiales fue desplegado en puntos estratégicos mientras se desarrollaba un amplio operativo en toda la ciudad.

Santa Rita es una próspera región productiva situada a menos de 100 kilómetros de las fronteras con Brasil y la provincia argentina de Misiones. Los delincuentes utilizaron armas de guerra, se enfrentaron a tiros con la Policía, tomaron un rehén y lograron destruir dos bóvedas.

Según fuentes policiales, esta tranquila localidad paraguaya vivió una verdadera madrugada de terror ya que los asaltantes, equipados con fusiles de alto poder y explosivos, sitiaron el centro de la ciudad para ejecutar un ataque coordinado que los testigos describieron como una auténtica "zona de guerra".

El golpe tuvo como objetivos principales las sucursales de Banco Familiar, Sudameris (operadora del grupo GNB) y Ueno Bank, todas ubicadas sobre la estratégica Ruta Nacional N° 6, además de una casa de cambios lindera.

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Tiroteo y un policía rehén

Los atacantes se movilizaban en cinco vehículos y contaban con una logística similar a la de una operación militar. El asalto comenzó cuando interceptaron y rodearon una patrulla de la Comisaría 18ª que realizaba tareas de prevención en la zona con tres efectivos a bordo.

Al verse superados en número y capacidad de fuego, los agentes descendieron del móvil para buscar cobertura y responder a la agresión, lo que dio inicio a un feroz intercambio de disparos.

De acuerdo con fuentes policiales, uno de los uniformados no logró salir a tiempo de la patrulla y fue reducido por la banda. Los delincuentes le quitaron su arma reglamentaria y lo mantuvieron como rehén durante algunos minutos, mientras el resto del grupo detonaba los accesos a las entidades financieras.

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"Alertados por los estruendos, refuerzos de la comisaría local acudieron rápidamente al centro de la ciudad, lo que provocó una segunda balacera y obligó a los delincuentes a acelerar la huida. Esto impidió que pudieran detonar los explosivos que habían colocado en la casa de cambios", explicó un efectivo policial en diálogo telefónico con este medio.

Fondos mínimos

El comandante de la Policía Nacional de Paraguay, el comisario general César Roberto Silguero Lobos, confirmó ante la prensa local el despliegue inmediato de las máximas autoridades de Investigación Criminal hacia Alto Paraná para encabezar la pesquisa y evaluar los mecanismos preventivos aplicados en la zona.

Respecto del botín, si bien se constató que los delincuentes destruyeron las bóvedas de seguridad de los bancos Familiar y GNB, las pérdidas económicas podrían ser considerablemente menores a las esperadas por la organización criminal.

"Debido a que la Policía manejaba informes de inteligencia sobre posibles golpes en la región, las entidades bancarias venían operando de manera preventiva con un stock mínimo de efectivo", señalaron fuentes de la investigación.

El jefe policial también confirmó que una de las bóvedas afectadas, perteneciente al Banco GNB, contaba con un sistema de entintado de billetes. Por ese motivo, se presume que la totalidad del dinero sustraído quedó inutilizada al ser marcada con tinta de seguridad roja.

Alerta en la Triple Frontera

El asalto comando volvió a encender las alarmas en la región de la Triple Frontera, integrada por Ciudad del Este, Foz do Iguaçu e Iguazú. El hecho replicó el modus operandi utilizado en febrero pasado durante un ataque similar ocurrido en la localidad de Naranjal, a 87 kilómetros de Ciudad del Este.

paraguay tres.jpg (1) El ataque ocurrió en la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná en Paraguay, ubicada a unos 70 kilómetros al sur de Ciudad del Este y a 340 kilómetros al norte de Asunción. Captura de pantalla

El episodio también expuso posibles falencias en los sistemas de prevención tras el cese de los operativos del programa militar "Escudo Guaraní" en el casco urbano de Santa Rita, una ciudad caracterizada por su alto poder adquisitivo y por la fuerte presencia de colonos brasileños y alemanes, conocidos localmente como "brasiguayos".

Cierre de rutas

Ante la magnitud del golpe y la cantidad de vehículos utilizados por la megabanda, las fuerzas de seguridad paraguayas coordinaban este martes cierres de rutas y controles de personas en los departamentos de Caazapá, Itapúa y Alto Paraná.

En paralelo, se prevé la activación de alertas tempranas en Argentina y Brasil ante la posibilidad de que los delincuentes intenten cruzar las fronteras para evadir a la Justicia.