Voraz incendio arrasó un ex motel en Villa La Angostura y dejó varias familias sin hogar

Un impactante incendio arrasó con gran parte del ex motel Sasha, en Villa La Angostura , y dejó a decenas de familias sin hogar durante la noche del lunes. El siniestro obligó a una rápida autoevacuación de los residentes y movilizó a casi la totalidad del personal de Bomberos Voluntarios de la localidad neuquina.

El fuego comenzó alrededor de las 21.20 en el establecimiento ubicado sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2112,5, en el sector conocido como la curva de Vera, uno de los accesos más transitados de la ciudad cordillerana.

Según informaron las autoridades, el complejo funcionaba actualmente como alojamiento permanente y estaba ocupado por numerosas familias que perdieron todas sus pertenencias a causa de las llamas.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, Wily Trujillo, explicó que el aviso llegó a través de la Comisaría 28 y que, al arribar las primeras dotaciones, el incendio ya se encontraba fuera de control.

“Cuando llegamos nos dimos cuenta de que el fuego tenía una magnitud importante, por lo que fue necesario convocar más unidades y reforzar el abastecimiento de agua con el apoyo del municipio”, señaló.

La construcción, realizada mayoritariamente en madera y con numerosos espacios internos y entretechos, favoreció una rápida propagación. El foco se habría originado en el hall central y, en pocos minutos, alcanzó la lavandería, la sala de máquinas y gran parte de las habitaciones.

Los bomberos desplegaron un intenso operativo para impedir que las llamas consumieran la totalidad del inmueble. Cerca de 30 efectivos trabajaron en tareas ofensivas y defensivas, además de maniobras de ventilación, remoción y enfriamiento para evitar nuevos focos.

Sin víctimas fatales

A pesar de la gravedad del episodio, no se registraron víctimas fatales ni heridos entre los ocupantes. Las familias lograron abandonar el lugar por sus propios medios antes de que el fuego avanzara sobre las habitaciones.

“Por suerte se autoevacuaron y no tuvimos que lamentar víctimas. Solamente quedaron daños materiales y muchas personas perdieron todas sus cosas”, indicó Trujillo.

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El operativo también dejó consecuencias entre el personal de emergencia. Cinco bomberos debieron ser trasladados preventivamente al Hospital Dr. Oscar Arraiz tras presentar síntomas compatibles con inhalación de humo y monóxido de carbono.

Según detalló el jefe del cuartel, algunos efectivos quedaron expuestos a los gases tóxicos luego de agotarse los tubos de respiración autónoma disponibles durante las tareas de combate del incendio.

Las labores se extendieron hasta pasada la medianoche y continuaron hasta las 2.30 de la madrugada con tareas de enfriamiento y control de puntos calientes.

Por el momento, las causas del incendio permanecen bajo investigación. Algunos testigos aseguraron haber escuchado una explosión antes del inicio del fuego, aunque esa versión todavía no pudo ser corroborada.