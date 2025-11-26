Juani Goudailliez cerró el 2025 en Villa La Angostura: "Mi mejor año de competencias"

El mendocino Juani Goudailliez le puso punto final al 2025, un año que el mismo define como "el mejor" en cuanto a lo deportivo. Un año de éxitos, de carreras ganadas, de experiencia adquirida y de previa para el Mundial de Italia 2026 , su objetivo más próximo.

El pasado fin de semana, en Villa La Angostura , se destacó en un desafío que no es de los más importantes dentro de su calendario, pero que le sirvió "para darle forma a un 2025 con logros espectaculares", como el mismo contó, pensando en el Mundial de Italia 2026 .

El ciclista mendocino de 25 años, que es una de las sensaciones del mountain bike internacional, finalizó en la sexta colocación en el Gran Fondo 7 Lagos en Villa La Angostura , una competencia en bicicleta de ruta que le sirvió "para cerrar el año con algo distinto".

Juani reconoció sobre este desafío: "Estoy muy contento de poder haber peleado la general de una de las carreras de ruta más grande de Argentina en unos de los lugares mas lindos del país. Logré el sexto lugar en Elite y General, quedando prácticamente con el mismo tiempo de la punta, se definió por segundos en un sprint final".

"Tenía que venir por la revancha del año pasado, que tuve una caída fuerte y tuve que ser evacuado en helicoptero", destacó sobre lo realizado en la Patagonia.

Juani Goudailliez liderando el pelotón de los mejores en una etapa de la carrera.

Hace algunas semanas, Juani Goudailliez compitió en el Sudamericano de Chile, que se disputó en la localidad de Talcahuano, donde consiguió dos medallas de plata. Fue subcampeón sudamericano en las modalidades XCC y XCO de la categoría Elite.

Al mismo tiempo, en el 2026 tendrá como objetivo principal el Mundial de Italia, que se celebrará en Val di Sole entre el 26 y el 30 de agosto, bajo la organización de la UCI (Unión Ciclista Internacional) y la Unión Ciclista de Italia.

"Poniendo fin a mi mejor año de competencias. Ahora toca recuperarse y arrancar la preparación para un 2026 mejor", destacó Juani en el cierre de la charla con MDZ.