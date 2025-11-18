Juani Goudailliez cierra un 2025 casi perfecto con el Mundial de Italia a la vista

Juani Goudailliez cerrará el mejor año de su carrera con una competencia distinta en Villa La Angostura , el próximo fin de semana. Más allá de que no es un desafío con objetivos importantes dentro de su calendario, le servirá para darle forma a un 2025 con logros espectaculares, pensando en el Mundial de Italia 2026 , su próximo objetivo.

El ciclista mendocino, de 25 años, es una de las sensaciones del mountain bike internacional y pudo demostrarlo hace algunas semanas en el Sudamericano de Chile , que se disputó en la localidad de Talcahuano, donde consiguió dos medallas de plata. Fue subcampeón sudamericano en las modalidades XCC y XCO de la categoría Elite.

"Fue una gran forma de cerrar la temporada de carreras de MTB con dos medallas de plata. Fue uno de mis mejores fines de semana a nivel deportivo. Sabía que llegaba en buena forma, por todo el proceso que vengo haciendo con mi entrenador Facundo Ahumada. La medalla era un objetivo muy optimista, por el gran nivel de corredores y se pudo lograr", reconoció Juani a MDZ .

Y agregó, respecto al podio conseguido: "Iba sin expectativas de posición, sólo a dar lo mejor sabiendo que llegaba en muy buena forma. Después de varias semanas enfocado en este objetivo al 100%".

Al mismo tiempo, Juani destacó que "estas medallas en el Sudamericano en Chile, la victoria del Trasmontaña de Tucumán y el Bronce en el Nacional de XCO fueron los mayores logros de mi carrera deportiva hasta ahora, fue un año muy positivo, lo que me deja muy contento y motivado de cara a la temporada 2026".

Justamente el 2026 tendrá como objetivo principal el Mundial de Italia, que se celebrará en Val di Sole entre el 26 y el 30 de agosto, bajo la organización de la UCI (Unión Ciclista Internacional) y la Unión Ciclista de Italia.

Antes, el próximo fin de semana, precisamente desde este viernes 21 al domingo 23 de noviembre correrá el Gran Fondo 7 Lagos en Villa La Angostura, una competencia que lo tendrá relajado: "El próximo fin de semana voy al Gran Fondo 7 Lagos en Villa La Angostura, pero esta es en bicicleta de ruta, para cerrar el año con algo distinto", contó.

"Después del Gran Fondo, unos días tranquilos y toca arrancar con la pretemporada para el año próximo. Y por último, y no menos importante, además de preparar la parte física para la próxima temporada, también hay que hablar con marcas y empresas que se quieran sumar a mi proyecto para el proximo año", destacó Juani Goudailliez en la charla con MDZ.

Juani Goudailliez en Chile