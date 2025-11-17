De cara al Mundial 2027, cómo quedaron Los Pumas en el ranking de la World Rugby

Los Pumas consiguieron un triunfazo ante Escocia en el segundo partido de la gira europea con la que cerrará el 2025.

Los Pumas ganaron un partido de esos que quedará en la memoria de los fanáticos. El Seleccionado argentino de rugby comenzó el encuentro de este domingo con muchas complicaciones y con el resultado muy adverso, pero pudo darlo vuelta a base de mucho coraje y se quedó con un triunfo histórico ante Escocia.

En el encuentro disputado en Edimburgo, los dirigidos por Felipe Contepomi vencieron 33 a 24 al equipo europeo, en el segundo test match de la ventana de noviembre, con la que cerrará el año. Los Pumas, que contaron con la presencia de los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró, comenzaron perdiendo 21 a 0 el partido y terminaron ganando 33 a 24.

Esta victoria se sumó a la del domingo anterior ante Gales, por 52 a 28. La gira culminará con el choque ante Inglaterra, el próximo domingo 23 de noviembre desde las 13:10 en Londres (Twickenham).

Los Pumas, cabeza de serie Con el triunfo de este domingo, y en la antesala del duelo con los ingleses, Los Pumas confimaron su lugar como cabeza de serie en el Mundial de Australia 2027.

El próximo 3 de diciembre será el sorteo del certamen, y Los Pumas ya llegan con la tranquilidad de tener ese lugar de privilegio asegurado, que le permite no cruzarse con las máximas potencias del rugby desde el comienzo.