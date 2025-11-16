Los Pumas van por una nueva victoria: los detalles del partido ante Escocia

Los Pumas enfrentan este domingo a Escocia en un nuevo test match de la gira europea, que arrancó con un triunfo ante Gales. Hora, formaciones y TV.

Los Pumas enfrentarán a Escocia por el segundo test match de la ventana de noviembre este domingo a partir de las 12:10 (hora argentina). El encuentro se disputará en el estadio Murrayfield, con el arbitraje del galo Andrew Brace.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi viene de superar a Galés por 52-28, y para este encuentro decidió hacer cinco cambios.

Respecto al encuentro anterior, los jugadores que entrarán van a ser Pedro Rubiolo por Marcos Kremer, Santiago Grondona por Pablo Matera, Matías Moroni por Justo Piccardo, Rodrigo Isgró por Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía por Santiago Carreras.

A su vez, Escocia que viene de perder de local ante Nueva Zelanda por 25-17 y quiere conseguir una victoria que la ayude a escalar en el ranking del World Rugby de cara al sorteo para el Mundial del 2027.

Argentina por el momento se encuentra en la sexta posición con 84,30 puntos, obteniendo el último cupo de cabeza de serie, mientras que Australia está séptima con 81,69 y Escocia octava con 81,21.