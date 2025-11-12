Se viene Escocia: así está el historial entre Los Pumas y su rival del próximo domingo

Los Pumas enfrentan a Escocia luego del triunfazo ante Gales en el segundo partido de la gira europea que cerrará el 2025. Los antecedentes.

El Seleccionado argentino de rugby, Los Pumas se enfrentarán este domingo al mediodía con su par de Escocia, en un encuentro que se llevará a cabo en el Murrayfield Stadium de la ciudad de Edimburgo, que tiene capacidad para 67.144 espectadores, y que será el penúltimo de la gira europea.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi, viene de conseguir un grandísimo triunfo en Cardiff ante Gales, una de las potencias europeas, con un contundente 52-28 y, luego de este encuentro que se viene, enfrentará a Inglaterra para cerrar el año.

De cara al encuentro de este fin de semana, el historial marca una gran paridad entre con 12 triunfos para Los Pumas y 13 para Escocia, que incluso se impuso en el último enfrentamiento como local por 52-29.

Pese a que Escocia lidera en el historial y que ganó la mayoría de los últimos enfrentamientos (10 de los últimos 14), Los Pumas se quedaron con los cruces más importantes, que se dieron en los cuartos de final del Mundial de Francia 2007 y en la fase de grupos del Mundial de Nueva Zelanda 2011.

En el primero de estos cruces mundialistas, Los Pumas ganaron 19-13 para meterse en las semifinales, donde terminarían cayendo con Sudáfrica pero finalmente se colgarían la medalla de bronce tras aplastar a Francia.