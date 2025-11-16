¡Tremenda remontada y triunfazo de Los Pumas ante Escocia en Edimburgo!
Los Pumas perdían 21 a 0 en el inicio del complemento y lograron darlo vuelta. Fue victoria 33 a 24 ante Escocia.
Los Pumas vencieron a Escocia 33 a 24 en un partidazo que fue el segundo test match de la ventana de noviembre. El encuentro se disputó en el estadio Murrayfield, en Edimburgo, con el arbitraje del galo Andrew Brace.
El equipo dirigido por Felipe Contepomi, que venía de superar a Galés por 52 a 28, y contó con los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró como titulares, perdía 14 a 0 en el descanso, y pudo darlo vuelta en el complemento.
El triunfo en Edimburgo deja a Los Pumas muy cerca de terminar sextos en el ranking, pensando en el sorteo para el Mundial 2027.
Con 5 cambios respecto a la victoria ante Gales, Los Pumas salieron a la cancha con cierta desconcentración, cometiendo muchos errores y por eso la primera parte fue durísima.
Escocia llegó al ingoal argentino en tres oportunidades y por eso, en el comienzo de la segunda parte ya estaban arriba en el marcador 21 a 0. Los try los convirtieron Jack Dempsey y Ewan Ashman en dos oportunidades. Las tres conversiones fueron de Finn Russell, quien además anotó un penal.
Por el lado de Los Pumas, los try fueron anotados por Julián Montoya, Rodrigo Isgró, Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Justo Piccardo, todos en el complemento.
Santiago Carreras fue clave tras su ingreso. Le dio dinámica al equipo, anotó conversiones claves para sacar más ventaja y terminó siendo la gran figura del seleciconado argentino, más allá de que no jugó los 80 minutos.
El último encuentro de la gira europea, que cierra el 2025 de Los Pumas, será ante Inglaterra, el próximo domingo 23 de noviembre desde las 13:10 en Londres (Twickenham).