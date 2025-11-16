¡Tremenda remontada y triunfazo de Los Pumas ante Escocia en Edimburgo!

Los Pumas vencieron a Escocia 33 a 24 en un partidazo que fue el segundo test match de la ventana de noviembre. El encuentro se disputó en el estadio Murrayfield , en Edimburgo, con el arbitraje del galo Andrew Brace.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi , que venía de superar a Galés por 52 a 28, y contó con los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró como titulares, perdía 14 a 0 en el descanso, y pudo darlo vuelta en el complemento.

El triunfo en Edimburgo deja a Los Pumas muy cerca de terminar sextos en el ranking, pensando en el sorteo para el Mundial 2027.

Con 5 cambios respecto a la victoria ante Gales, Los Pumas salieron a la cancha con cierta desconcentración, cometiendo muchos errores y por eso la primera parte fue durísima.

Escocia llegó al ingoal argentino en tres oportunidades y por eso, en el comienzo de la segunda parte ya estaban arriba en el marcador 21 a 0. Los try los convirtieron Jack Dempsey y Ewan Ashman en dos oportunidades. Las tres conversiones fueron de Finn Russell, quien además anotó un penal.

Por el lado de Los Pumas, los try fueron anotados por Julián Montoya, Rodrigo Isgró, Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Justo Piccardo, todos en el complemento.

Santiago Carreras fue clave tras su ingreso. Le dio dinámica al equipo, anotó conversiones claves para sacar más ventaja y terminó siendo la gran figura del seleciconado argentino, más allá de que no jugó los 80 minutos.

El último encuentro de la gira europea, que cierra el 2025 de Los Pumas, será ante Inglaterra, el próximo domingo 23 de noviembre desde las 13:10 en Londres (Twickenham).

El minuto a minuto del partido

Live Blog Post ¡Terminó el partido! Los Pumas lograron un triunfazo ante Escocia en Edimburgo, 33 a 24, luego de irse al descanso 24 a 0 abajo.

Live Blog Post ¡Tremendo try de Picardo! Los Pumas vencen a Escocia 33 a 24 por un tremendo try de Piccardo y la conversión de Carreras.

Live Blog Post Try y remontada de Los Pumas Pablo Matera anotó un nuevo try para Los Pumas que ahora le ganan a Escocia 26 a 24. Carreras logró la conversión.

Live Blog Post ¡Nuevo try de Los Pumas! Los Pumas apoyaron nuevamente en el ingoal escocés de la mano de Pedro Rubiolo. Con la conversión de Carreras, el encuentro ahora está 24 a 19 para Escocia.

Live Blog Post ¡Try del mendocino Isgró! El mendocino Rodrigo Isgró apoyó en el ingoal escocés y ahora el juego está 21 a 12. Carreras falló la patada. Try de Rodrigo Isgró Try de Rodrigo Isgró

Live Blog Post ¡Try de Los Pumas! Los Pumas descuentan con un try de Julián Montoya y con la conversión de Santi Carreras. Ahora el encuentro está 21 a 7.

Live Blog Post Escocia amplía el marcador En el arranque de la segunda mitad vuelve a anotar un try Ewan Ashman. 21 a 0 luego de la conversión de Finn Russell.

Live Blog Post Arrancó la segunda mitad Los Pumas y Escocia ya juegan el segundo tiempo del partido. Ganan los europeos 14 a 0.

Live Blog Post Terminó la primera parte Los Pumas no pudieron descontar antes del descanso, por eso se fueron al entretiempo 14 a 0 abajo ante Escocia en Edimburgo.

Live Blog Post Mallía no pudo desde 40 metros Los Pumas pudieron descontar con un penal desde 40 metros pero la patada de Juanchi Mallía no fue buena y todo sigue igual: 14 a 0 para Escocia.

Live Blog Post Nuevo try de Escocia A los 27, Ewan Ashman apoyó la pelota en el ingoal argentino y amplío el marcador. 14 a 0 luego de la conversión de Finn Russell.

Live Blog Post Regresó Mallía Tras los 10 minutos afuera, volvió a la cancha Juan Cruz Mallía y Los Pumas ya juegan con 15 nuevamente.

Live Blog Post Try de Escocia A los 13 minutos del partido, Escocia abrió el marcador con un gran try de Jack Dempsey y la posterior conversión de Finn Russell. Los Pumas están 7 a 0 abajo.

Live Blog Post Amarilla para Juan Cruz Mallía Los Pumas jugarán 10 minutos con un hombre menos por un knock on intencional de Juan Cruz Mallía que le costó la amarilla.

Live Blog Post Arrancó el partido en Edimburgo Los Pumas ya enfrentan a Escocia en el segundo encuentro de la gira europea.

Live Blog Post La formación de Escocia 1. Pierre Schoeman, 2. Ewan Ashman, 3. D’arcy Rae, 4. Scott Cummings, 5. Grant Gilchrist, 6. Gregor Brown, 7. Rory Darge, 8. Jack Dempsey, 9. James Dobbie, 10. Finn Russell, 11. Kyle Steyn, 12. Sione Tuipulotu, 13. Rory Hutchinson, 14. Darcy Graham, 15. Blair Kinghorn.