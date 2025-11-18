Nations Championship: los detalles del nuevo certamen que jugarán Los Pumas en 2026
El Nations Championship comenzará en julio y enfrentará a las mejores selecciones del hemisferio sur con las del hemisferio norte.
La Unión Argentina de Rugby (UAR) oficializó su acompañamiento al lanzamiento del Nations Championship, el revolucionario torneo internacional que debutará en 2026 y que promete modificar para siempre el calendario global de este deporte.
El certamen organizado por Seis Naciones y SANZAAR, enfrentará a los seleccionados del hemisferio norte con los del sur (entre ellos Los Pumas) durante las ventanas de julio y noviembre, en un sistema cohesivo que coronará al campeón bianual y permitirá medir el dominio entre hemisferios.
El formato incluirá a los seis equipos del Seis Naciones -Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia- contra las cuatro potencias de SANZAAR -Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica-, más las selecciones invitadas de Fiji y Japón, que se integrarán al grupo del sur.
Cada nación disputará seis partidos, tres en casa y tres como visitante, enfrentándose exclusivamente a los rivales del hemisferio opuesto.
La edición inaugural concluirá con un fin de semana de finales sin precedentes en el Allianz Stadium de Londres, con tres días consecutivos de acción y duelos decisivos.
Gabriel Travaglini, presidente de la UAR, destacó la trascendencia del certamen: "Es un paso histórico para el rugby mundial. Este torneo eleva la competencia y potencia el crecimiento de todas las naciones. Confiamos en que Argentina estará a la altura del desafío, representando nuestra pasión y construyendo un camino de crecimiento constante para toda la región".
La agenda de Los Pumas en el Nations Championship 2026 ya está definida y promete un arranque electrizante. En julio, Argentina será local de Escocia (4/7), de Gales (11/7) y de Inglaterra (18/7), mientras que en noviembre iniciará una exigente gira europea frente a Irlanda (7/11), Italia (14/11) y Francia (21/11).
La primera edición del torneo comenzará formalmente el 4 de julio de 2026, aunque aún restan confirmarse las sedes y los horarios específicos de todos los encuentros.